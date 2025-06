Celular Infinix Note 40 5G tem desconto exclusivo e vem com acessórios

Quem está procurando um smartphone intermediário, que já vem com acessórios como capinha com suporte a carregamento magnético, película para tela e fone de ouvido, pode encontrar no celular chinês Infinix Note 40 5G uma opção.

No Dia de Ofertas UOL, o aparelho está com desconto e sai por R$ 1.899 com o cupom exclusivo "UOL".

O Guia de Compras UOL já testou o aparelho, que tem tela Amoled de 6,78 polegadas e bateria 5.000 mAh. Confira as impressões a seguir:

O que mais gostei

Tela. O painel é Amoled, com resolução Full HD+ (1080 x 2436 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. É um conjunto interessante e bem próximo ao de modelos na mesma faixa de preço.

As imagens mostradas na tela do Infinix Note 40 5G têm cores vivas e não têm visibilidade afetada mesmo em ambientes mais claros. Aliada ao tamanho avantajado (6,78 polegadas, ou 17,22 cm), essa característica torna o aparelho excelente para se assistir a vídeos e também para jogar games mais leves.

Tela do Infinix Note 40 5G durante teste com jogo Imagem: Rodrigo Lara

Desempenho. Se por um lado o chipset Mediatek Dimensity 7020 (octa-core de 2,2 GHz) não é exatamente o melhor do mercado, por outro não fez com que o aparelho apresentasse engasgos ou lentidão durante o uso —o que é ótimo, considerando a abrangência de uso típica dos aparelhos intermediários.

Além de navegar tranquilamente pelos menus e também usar aplicativos mais corriqueiros, como mensageiros e redes sociais, o Infinix Note 40 5G também foi testado com games como "Diablo Immortal", "PUBG Mobile" e "Subway Surfers". Todos rodam de forma tranquila, ainda que algumas configurações de qualidade de imagem tivessem que ser reduzidas.

Bateria. Apesar de seguir o tamanho "padrão" do segmento (5.000 mAh), a bateria do Infinix Note 40 5G demonstrou boa autonomia e, com uso diário típico (o que incluiu bastante tempo em wi-fi, assistir a vídeos, alguns minutos jogando e uso de aplicativos de mensagens e redes sociais), ela passou de um dia de carga.

O telefone traz um carregador rápido na caixa e também aceita carregamento por indução, com uma capinha que o torna compatível com carregadores sem fio magnéticos.

Acessórios. A caixa do Infinix Note 40 5G vem recheada. Além de carregador rápido de 33 W, ele é acompanhado de capinha com suporte a carregamento magnético, película de tela e fone de ouvido.

A capinha e a película são itens bem interessantes, uma vez que é mais difícil encontrar esses tipos de acessórios para um modelo de uma marca não tão conhecida no Brasil.

Acessórios inclusos na caixa do Infinix Note 40 5G Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Câmeras. Os 108 MP do sensor principal na parte de trás podem até impressionar à primeira vista, mas na realidade o conjunto de câmeras do Infinix Note 40 5G é mediano.

Na traseira, por exemplo, ele tem apenas uma lente grande angular, que é amparada por dois sensores de 2 MP cada um. Não que as fotos sejam de má qualidade, mas elas passam longe dos melhores aparelhos do mercado (e até mesmo de intermediários concorrentes) e exigem um bom nível de iluminação para melhores resultados.

Foto tirada durante os testes Imagem: Rodrigo Lara

O modo noturno, por sua vez, faz um bom trabalho de captar a luz em ambientes mais escuros, mas só é plenamente funcional com objetos estáticos.

Foto noturna tirada com o Infinix Note 40 5G Imagem: Rodrigo Lara

Por fim, a câmera frontal tem 32 MP, mas segue na mesma linha e demanda boas doses de luz para bons cliques.

Foto tirada durante teste Imagem: Rodrigo Lara

Carregador poderia ser mais potente. Apesar de vir com um carregador rápido na caixa, o adaptador de tomada é de 33 W (há concorrentes com quase o dobro dessa potência). Com isso, ele até consegue dar uma carga razoável em pouco tempo, mas preencher totalmente a bateria levou pouco mais de uma hora durante os testes.

Vale ressaltar que o Infinix Note 40 5G permite escolher o método de recarga, o que ajuda a evitar que o celular aqueça em demasia durante o processo e, por tabela, aumenta a vida útil da bateria.

Recursos adicionais

Além de se conectar com redes 5G e trazer NFC (o que, entre outras coisas, permite pagamentos por aproximação), o Infinix Note 40 5G funciona como controle remoto compatível com diversos aparelhos, permite carregar a bateria por indução, é compatível com carregadores magnéticos e ainda é capaz de carregar outros dispositivos, seja com ou sem fio.

Por fim, ele tem uma luz na traseira que pode ser programada para servir de indicador visual de notificações.

Para quem vale a pena?

O Infinix Note 40 5G é um clássico intermediário: traz alguns recursos de aparelhos mais caros, como a excelente tela, ao mesmo tempo que fica devendo em outros quesitos, como nas câmeras.

Se a ideia é ter um aparelho para o dia a dia que não decepcione em bateria e desempenho, ele tende a agradar.

Ficha técnica Infinix Note 40 5G

Sistema operacional : Android 14 com XOS 14

: Android 14 com XOS 14 Tela : Amoled de 6,78 polegadas, Full HD+ (1080 x 2436 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

: Amoled de 6,78 polegadas, Full HD+ (1080 x 2436 pixels), 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais : 108 MP (grande angular)

: 108 MP (grande angular) Câmera frontal : 32 MP (grande angular)

: 32 MP (grande angular) Bateria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Processador : Mediatek Dimensity 7020 (octa-core de 2,2 GHz)

: Mediatek Dimensity 7020 (octa-core de 2,2 GHz) Memória RAM : 8 GB (podendo chegar a 16 GB com a realocação de memória interna)

: 8 GB (podendo chegar a 16 GB com a realocação de memória interna) Armazenamento : 256 GB

: 256 GB Dimensões: 165,5 mm x 75,9 mm x 7,9 mm (A x L x P); 185 gramas

*Com informações de texto publicado em 30/09/2024

