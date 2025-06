Com muita IA, Samsung Galaxy A36 está com desconto exclusivo de 15%

Unindo bom desempenho e recursos premium, o Galaxy A36 é um dos celulares mais vendidos da Samsung no Brasil. No Dia de Ofertas UOL, ele sai por R$ 1.869,15 (versão com 256 GB de armazenamento interno) na Amazon, com o cupom exclusivo UOL15SAMSUNG. No lançamento, em março, ele custava R$ 2.999.

O A36 é um dos primeiros celulares intermediários a receber ferramentas do Galaxy AI, sistema de inteligência artificial da marca, como o apagador de objetos em fotos e edição automática de trechos de vídeos. Testamos o modelo e contamos a seguir nossas impressões.

O que tem de bom

Design renovado. Por fora, o que mais chama a atenção é o novo layout das câmeras traseiras. Nas gerações anteriores, eram apenas três "bolinhas"; agora, as lentes ficam agrupadas em um nicho em relevo, em forma de pílula vertical.

Nessa mudança, ele também ficou mais fino e mais leve em relação ao antecessor A35. Tem moldura de plástico com aspecto de metal escovado e traseira em vidro, para um visual refinado e brilhante. São quatro cores: branco, verde, violeta e preto.

Imagem: Acervo Pessoal

Inteligência Artificial. Ele chega com interface One UI 7, baseada no Android 15, incluindo um pacote de ferramentas de inteligência artificial — um recorte do Galaxy AI, sistema de IA da empresa. Há funções úteis para e cotidiano e produção de conteúdo, como

Edição inteligente. Faz cortes automáticos de melhores momentos de vídeos para redes sociais

Faz cortes automáticos de melhores momentos de vídeos para redes sociais Filtros personalizados. Para deixar as fotos com sua identidade, incluindo cores e estilos favoritos.

Para deixar as fotos com sua identidade, incluindo cores e estilos favoritos. Apagador objetos. A famosa função para para remover pessoas e objetos indesejados de fotos. Agora está mais inteligente e eficiente, dando sugestões do que apagar e oferecendo melhores resultados. É capaz até de remover coisas da frente de rostos ou mudar a posição de um braço.

A famosa função para para remover pessoas e objetos indesejados de fotos. Agora está mais inteligente e eficiente, dando sugestões do que apagar e oferecendo melhores resultados. É capaz até de remover coisas da frente de rostos ou mudar a posição de um braço. Circule para pesquisar. Facilita pesquisas no Google, usando o que está na tela do celular. Os resultados aparecem mais rápido e com maior contexto, e há uma nova busca por músicas (seja as que estejam tocando no ambiente ou em um vídeo).

Até então, esse tipo de recurso era exclusivo de modelos mais avançados, como a linha S25 e os dobráveis. Veja mais sobre eles no review do Galaxy S25 Ultra.

Câmera de 50MP. São três sensores traseiros e um frontal:

Principal wide: 50MP

Ultrawide: 8MP

Macro: 5MP

Selfie: 12MP

É um conjunto versátil para o dia a dia. O sensor principal entrega cores equilibradas e um nível agradável de detalhes. Já a câmera macro se sai bem em ambientes iluminados, com nitidez de detalhes nas fotos de objetos pequenos.

Foto macro com o A36 Imagem: Acervo Pessoal

Ótima tela. A tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz está maior e continua com excelente qualidade.

Boa bateria. Segue com 5.000 mAh mas o carregamento carregamento rápido passou de 25W para 45W (carregador compatível necessário), o que economiza tempo. O consumo energético é eficiente; em uso moderado, variando entre navegar nas redes sociais, explorar recursos de IA e jogar no Wi-Fi, o celular aguenta mais de dia inteiro de uso.

Desempenho. Ele usa o processador Snapdragon 6 Gen 3, da Qualcomm, aliado a 6GB de memória RAM. Na prática, não apresenta travamentos em jogos e o desempenho no dia a dia atende bem às expectativas. A marca garante seis anos de atualizações de sistema operacional e de segurança, que garante uma vida longa

Resistência. Há proteção IP67 contra água e poeira e Gorilla Glass Victus Plus nos vidros.

Samsung Galaxy A26, A36 e A56 (da esquerda para a direita) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Falta de expansão do armazenamento. Um downgrade nessa geração do celular foi a remoção do slot híbrido na gaveta de chips, que permitia a expansão do espaço interno via cartão micro SD. Agora, é preciso escolher entre os 128 GB ou 256 GB de armazenamento nativo na hora da compra.

Carregador lento. O carregador incluso na caixa tem apenas 15W, o que faz com que o tempo de recarga completa ultrapasse 1 hora e 50 minutos.

Para quem vale a pena?

A linha intermediária é a de maior sucesso, em volume de vendas, da Samsung. Segundo a empresa, um em cada três smartphones vendidos na América Latina é um Galaxy A — por isso a proposta de levar ferramentas de inteligência artificial para mais gente em 2025, em modelos este.

O Galaxy A36 é uma ótima opção para quem busca um celular bonito, leve e com recursos úteis no dia a dia — e com um bom custo-benefício. O preço do celular fica ainda mais mais interessante com o cupom de 15% de desconto UOL15SAMSUNG na Amazon. Assim, a versão com 256 GB de armazenamento interno sai por um valor similar à de 128 GB, e muito mais barata que no lançamento.

Ficha técnica

Sistema: Android 15, One UI 7

Tela: 6,7 polegadas Super AMOLED, Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande-angular) + 5 MP (macro)

Câmera frontal: 12 MP (grande angular)

Bateria: 5.000 mAh

Processador: Snapdragon 6 Gen 3 (octa-core de até 2,4 GHz)

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB (sem expansão via cartão micro SD)

Memória: 6 GB ou 8 GB

Resistência à água e poeira: sim, IP67

Dimensões: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (A x L x P); 195 gramas

*Com informações de texto publicado em 05/05/2025.

