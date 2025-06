Dia de Ofertas UOL: R$ 40 de desconto para primeiros assinantes UOL Play

O Dia de Ofertas UOL traz oferta exclusiva para quem obter o UOL Play ainda hoje. A promoção garante R$ 40 de desconto nas assinaturas dos planos anuais.

Em qualquer um dos planos escolhidos você terá acesso ao conteúdo original UOL e ao Canal UOL. As assinaturas permitem configurar planos infantis, assistir em duas telas simultâneas e criar até quatro perfis diferentes.

Para ter acesso ao desconto, é só colocar o cupom: UOLPLAY40 na hora de finalizar a compra no site do UOL Play. Importante: para garantir o desconto, lembre-se de adicionar o produto ao carrinho e inserir o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra.

Conheça os planos UOL Play

UOL Play Canais - De R$ 238,80 por R$ 198,80 (12x de R$ 16,57)

Os assinantes do UOL Play Canais têm acesso a 27 canais ao vivo. Com ele é possível mergulhar em documentários históricos, acompanhar a vida dos famosos, se atualizar com as notícias do dia e aproveitar a programação infantil. Entre os canais estão:

Canal UOL;

E!;

Dreamworks;

History Channel;

WarnerBross;

MTV;

Nickelodeon;

Central Comedy;

E muito mais.

UOL Play Futebol - De R$ 238,80 por R$ 198,80 (12x de R$ 16,57)

Já para os amantes de futebol, o UOL Play Esportes é ideal. Quem escolhe esse plano tem acesso aos jogos do Paulistão Feminino, Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana através dos canais:

Canal UOL;

Paramount+;

Band Esportes;

E os canais oficiais de transmissão do Paulistão, tanto feminino quanto masculino.

UOL Play Pipoca - De R$ 358,80 por R$ 318,80 (12x de R$ 26,57)

Se você é um amante dos filmes, seja comédia, ação ou drama, o plano ideal é o UOL Play Pipoca. Perfeito para maratona filmes, séries e seus reality shows favoritos nos canais:

Canal UOL;

Universal+;

Universal Premiere;

Universal Reality;

Paramount+.

UOL Play Total - De R$ 838,80 por R$ 798,80 (12x de R$ 66,57)

Para quem ficou em dúvida e não consegue escolher uma única assinatura, também não tem problema, o UOL Play Total é a solução. Nesse plano, você terá acesso a todo conteúdo original UOL e a filmes, séries e futebol. Ao todo são 31 canais ao vivo e on demand.

Ingresso.com

Além disso, todos os assinantes anuais, de todos os planos, recebem mensalmente, um voucher de R$ 40 para aproveitar em cinema e pipoca na Ingresso.com.