Dia de Ofertas UOL: 3 produtos da L'Oréal em oferta para cuidar do cabelo

Cuidar de cabelos coloridos ou grisalhos não é a missão das mais fáceis. Por isso, apostar em produtos específicos para esse tipo de cabelo é fundamental para mantê-los brilhantes e hidratados.

Feito para cabelos brancos e grisalhos, com a função de neutralizar os tons amarelados indesejados e realçar o brilho natural desses fios.

Sua fórmula contém ingredientes específicos para revitalizar e fortalecer a fibra capilar.

O shampoo diz eliminar a opacidade e deixa os fios com um brilho radiante, proporcionando uma textura mais suave e macia.

Ele também diz proteger os fios contra os danos causados por fatores ambientais, ajudando a manter a saúde capilar ao longo do tempo.

Produto para cabelos coloridos.

A fabricante diz que o produto oferece limpeza suave que não agride os fios, com proteção até das cores mais sensíveis

Seu principal ingrediente contém um antioxidante presente na casca e nas sementes das uvas, que tem a função de preservar a cor dos cabelos.

Óleo reparador para cabelos danificados e finos, mantém as cutículas seladas, os fios nutridos, brilhosos e leves.

Possui moléculas 50% menores que os tradicionais o que facilita os ingredientes ativos penetrarem profundamente na fibra capilar e entregar resultados muito mais eficazes.