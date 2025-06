Parafusadeira e furadeira da WAP têm desconto exclusivo com 21% OFF

Uma parafusadeira, que também desempenha a função de furadeira, é um produto versátil e bem útil na rotina da casa. Durante o Dia de Ofertas UOL, o modelo da WAP está desconto de 21%, saindo por menos de R$ 145 na Amazon para quem usar o cupom exclusivo UOL20OFF. Para garantir o desconto, adicione o produto ao carrinho e insira o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra.

Compacta e sem fio, ela acompanha uma maleta com acessórios, incluindo 13 brocas e pontas de chaves de fenda (bits). Confira a seguir mais detalhes sobre o produto e as opiniões de quem já o comprou:

O que a WAP diz sobre a parafusadeira

Compacta, porém robusta, é indicada para manutenção e pequenas reformas residenciais

O seletor de reverso, que inverte o sentido de rotação, permite que você aperte ou solte parafusos

O seletor de torque tem 18 níveis para parafusar e um nível para perfurar, além de ajuste de velocidade por pressão no gatilho

Acompanha maleta com acessórios, como brocas, bits e chaves de fenda e Phillips

É bivolt e opera com bateria recarregável de tecnologia lítio, o que permite mobilidade e maior vida útil ao produto

LED indicativo de nível da bateria sinaliza o momento de recarregar

Design ergonômico para maior conforto durante o uso

O que diz quem comprou

A parafusadeira da WAP tem nota média de 4,7 (de um máximo de cinco), com quase 15 mil avaliações. Os consumidores apontaram pontos positivos como bom custo-benefício, praticidade e leveza do produto. Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou:

A WAP BPF-12K3 é uma excelente opção para quem busca uma parafusadeira e furadeira prática, versátil e com bom custo-benefício para uso doméstico. Se você precisa de uma ferramenta para pequenas reformas, montagem de móveis e outros trabalhos leves, este modelo pode atender às suas necessidades. Flávio

Bom e barato. Pra manutenção e uso doméstico serviu muito bem, simplesmente a melhor compra do ano (muito útil para marinheiros de primeira viagem). Mica

Compre e não se arrependa! Parafusadeira super potente e te atenderá para todas as demandas de casa. Jardson

O produto é ótimo. Leve, pequeno e a maletinha cabe em qualquer lugar. Aparafusa em concreto e madeira muito bem. Fácil de usar, colocar e tirar os pinos. Eu não sou acostumada, nem um pouco, a usar furadeiras e consegui usar essa com muita facilidade e rápido. Maria Beatriz

Pontos de atenção

As principais críticas são relacionadas aos acessórios, especialmente as brocas, consideradas frágeis por alguns clientes, e à potência da ferramenta. Confira opiniões de quem não ficou 100% satisfeito com a compra:

Bem prática para parafusar, como durante a montagem de móveis. Mas não serve para furar parede. Para isso, demora demais, exige força, e uma broca até quebrou. Lucas

Bom, pelo valor vale a pena. A potência é média. Recomendo que comprem se for mesmo para montagem de móveis simples e não para trabalho pesado como furos e instalação de móveis. No mais, eu gostei bastante. Ela cumpre o prometido. Vitória

A parafusadeira é construída em material de boa qualidade, no entanto, possui pouco torque e os acessórios são bem frágeis. Uma das brocas para madeira quebrou no primeiro uso. As chaves não conseguem ter bom encaixe com todos os tipos de parafusos. Luan Henrique



