iPhone 16 tem desconto exclusivo com cupom do Dia de Ofertas UOL

O iPhone 16 está com um desconto de R$ 100 no Dia de Ofertas UOL. Com o cupom exclusivo "VALE100", o modelo com 128 GB de armazenamento interno sai por R$ 4.899 na loja iPlace.

Membro da última geração de smartphones da Apple, lançada em 2024, este celular atrai quem gosta de tirar fotos e entusiastas de inteligência artificial, com diversos novos recursos. Confira as principais especificações a seguir:

Quais os recursos do iPhone 16?

Botão para controle da câmera. Uma das novidades do aparelho é um botão sensível ao toque localizado na lateral, que serve para controlar a câmera e acionar recursos de IA (Inteligência Artificial). Com isso, não é preciso tocar na tela para gravar vídeos, tirar fotos e mais.

iPhone 16 está em promoção no Dia de Ofertas UOL Imagem: Divulgação/Apple

Apple Intelligence. O modelo é compatível com o sistema operacional iOS 18, que acompanha o Apple Intelligence, sistema com recursos de IA. O usuário consegue ter acesso a resumos automáticos, edição de fotos e outras funcionalidades.

Bateria. O modelo promete autonomia para até 22 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio.

Processador. Vem com o chip A18, que possui seis núcleos: dois de desempenho e quatro de eficiência. Ainda tem GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. De acordo com a Apple, o chip é 30% mais rápido em processamento do que o A16, presente no iPhone 15.

Além disso, o aparelho esquenta menos, já que tem uma estrutura interna feita para dissipar melhor o calor.

Tela. O celular da Apple possui tela OLED sem bordas de 6,1 polegadas, com resolução de 2556 x 1179 pixels e brilho máximo de 2.000 nits (unidade de medida de luminosidade) em ambiente externo e mínimo de 1 nit, durante a noite.

Resistência à água e poeira. Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos).

Funciona como se tivesse quatro câmeras. O iPhone 16 têm duas lentes traseiras que conseguem capturar imagens em modos variados sem precisar de mais sensores, como o modo macro, para tirar fotos de objetos bem perto da lente, como detalhes de uma flor.

O conjunto se divide em:

Principal: 48 MP (megapixels), abertura f/1.6. Consegue produzir imagens com 12MP, 24MP ou 48MP.

48 MP (megapixels), abertura f/1.6. Consegue produzir imagens com 12MP, 24MP ou 48MP. Ultra-angular: 12 MP, abertura f/2.2, campo de visão de 120°, com modo macro.

Na prática, você pode tirar foto com as distâncias:

0,5x para um campo de visão maior, capturando mais elementos.

1x para as fotos mais tradicionais.

2x como primeira opção de zoom óptico, que dá uma aproximada nos elementos da cena.

10x é o zoom máximo, que une o digital e o óptico.

*Com informações de matérias publicadas em 09/09/2024, 24/10/2024 e 16/01/2025,

