Livros com 20% off: sucessos no TikTok e best-sellers estão com desconto

Se você gosta de encher o carrinho virtual de livros, pode aproveitar o cupom de 20% de desconto do Dia de Ofertas UOL para economizar na compra de vários títulos, inclusive best-sellers. São 2.018 produtos com desconto na Amazon desta terça-feira (17) até o próximo dia 24 (confira aqui a lista completa).

Para garantir todos os descontos, adicione o produto ao carrinho e insira o cupom LIVROSUOL20 no campo indicado antes de concluir a compra.

A lista inclui desde o sucesso do TikTok "Mil Beijos de Garoto" (Tillie Cole) até o vencedor do prêmio Jabuti na categoria de Romance Literário, "O Som do Rugido da Onça" (de Micheliny Verunschk). "Feliz Ano Velho" (Marcelo Rubens Paiva, mesmo autor de "Ainda Estou Aqui") e "Eu Só Existo no Olhar do Outro?" (Ana Suy e Christian Dunker) são outros títulos em destaque.

