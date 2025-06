Dia de Ofertas UOL: cortador de alimentos 12 em 1 sai por menos de R$ 45

Um cortador multiúso de alimentos é uma mão na roda na hora de cozinhar. Esse tipo de produto permite cortar, ralar, fatiar e picar legumes, verduras, frutas e queijos, com praticidade e rapidez.

No Dia de Ofertas UOL, é possível comprar um modelo 12 em 1 por R$ 43,80 na Shopee, com desconto de quase 20% usando o cupom exclusivo GUIAUOLCASADECORPB. Confira a seguir o que ele tem de bom e o que diz quem já comprou o produto.

O que diz o fabricante

Possui diversas lâminas em inox, para cortar o alimento no tamanho e estilo que preferir

Acompanha vasilha de acrílico, para coletar os alimentos cortados, e um protetor de mãos, para evitar machucados

Inclui um separador de gema de ovos

Vem com escorredor de alimentos

Opinião de quem comprou

O produto tem mais de 800 avaliações e uma nota média de 4,8 estrelas (do total de cinco) na Shopee. A qualidade, praticidade e facilidade no manuseio estão entre os principais pontos positivos apontados por consumidores.

Produto excelente! Superou minhas expectativas quanto à qualidade do material, que é mais resistente do que eu imaginava. Todos os itens chegaram conforme o anúncio, e estou muito satisfeita com a compra. Amanda R Almeida

Ótimo produto, valeu a pena, auxilia muito na cozinha Luana Macedo

Ele é muito bom. Vem com um descascador que funciona bem. Adianta muito a nossa vida porque pica tudo perfeitamente. Gostei bastante. Thici

Muitas opções de cortes, fácil manuseio, tamanho ideal. Produto top, recomendo! Guhstim

Pontos de atenção

As principais críticas ao produto são relacionadas à fragilidade em algumas peças e ao fio das lâminas.

O quadriculado funciona, mas as demais lâminas não são bem afiadas. Pelo preço valeu a compra, mas não espere milagres Isaque

Tem que usar com cuidado, achei o material um pouco fraco, mas é bastante útil! Luis Roni Freitas

