Dia de Ofertas UOL: sex toy Satisfyer 2 tem 14% off com cupom, mas só hoje

Os sex toys também não ficaram de fora do Dia de Ofertas UOL, evento online do Guia de Compras UOL que acontece hoje em diversas plataformas. Eles estão na lista da segunda live shop com descontos exclusivos, marcada para as 21h.

O evento ao vivo será transmitido no canal UOL na TV e no YouTube do UOL — clique aqui para ativar a notificação. Para ter acesso ao desconto, é preciso aplicar o cupom "EXCLUOL" após adicionar o sex toy ao carrinho e antes de finalizar a compra. Saiba mais detalhes sobre os produtos em oferta adiante.

Promete ser resistente à água

Tem 11 níveis de sucção

Bocal em silicone macio

Possui um motor potente, segundo o fabricante

Conta com a tecnologia exclusiva Air-pulse, que estimula o clítoris sem contato e por ondas de pressão

O que diz quem comprou

Só estou aqui pensando como vivi até agora sem o Satisfyer. Nem pensem muito, meninas, só comprem. É diferente de tudo que já experimentei, é mágico.

Ariane

Espetacular. Recomendo para todas as mulheres que querem realmente descobrir o que é prazer em vários níveis.

Anônimo

Vale cada centavinho.

Camila

Acompanha cabo USB para carregamento

É feito de silicone aveludado

Pequeno e portátil

Dez modos de pulsação

Tem função de lanterna

Luz vermelha indicadora de recarga, que se apaga quando está completa

O que é o Dia de Ofertas UOL?

O Dia de Ofertas UOL conta com a participação com alguns dos principais parceiros do Guia de Compras UOL, como Amazon, Shopee, Wap, Philips Walita, Insider Store, Netshoes, Vaio, iPlace, AmoBeleza e Exclusiva Sex Shop, entre outros.

Além das live shops, as promoções são divulgadas durante todo o dia na home e nas redes sociais do UOL, nas newsletters Caçadores de Ofertas e no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.