Dia de Ofertas UOL: Apple Watch SE em promoção sai por R$ 2.299

O Apple Watch SE é o mais barato dos relógios inteligentes da marca, pensado para pessoas que têm iPhone e querem monitorar a saúde, as atividades físicas e o sono, além de receber notificações e controlar aplicativos do celular.

O modelo está hoje com R$ 100 de desconto como parte do Dia de Ofertas UOL. A seguir você confere os detalhes dos nossos testes.

O que mais gostamos

Modelo premium. Nos produtos Apple, a sigla "SE" indica uma versão de entrada, mais barata e com menos recursos que o top de linha — isso vale para o iPhone e para o Apple Watch. Ainda assim, é um produto premium. Por fora, dificilmente se nota que o relógio SE é milimetricamente menor que os modelos "Series" (como o 8, 9 ou 10), em opções com caixa de 40 mm ou 44 mm.

Alto desempenho. O processador é o Apple S8, o mesmo do Watch Series 8. Tudo roda lisinho e é bem fácil acessar os aplicativos e funções.

Grande quantidade de modalidades esportivas. Dá para você usá-lo para atividades como:

caminhada e corrida (indoor e outdoor)

bicicleta

musculação

natação

futebol

basquete

trilha

Monitoramento de saúde. O Watch SE faz medição de batimentos cardíacos e das fases do sono (por isso é interessante usá-lo para dormir), além de detectar quedas ou acidentes.

Praticidade. Além de monitorar saúde e atividades físicas, dá para receber notificações de aplicativos, responder mensagens, controlar a reprodução de músicas e disparar a câmera à distância, entre outras funções que facilitam o dia a dia.

Preço mais acessível. Ele custa consideravelmente mais barato que o Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra.

Pontos de atenção

Bateria. Assim como os outros relógios e até celulares da empresa, a bateria é uma questão. Ela dura até um dia e meio — ou seja, na prática, você precisa carregar todo dia; recomendo fazer isso enquanto estiver tomando banho e se arrumando pela manhã, para que o relógio ainda tenha carga à noite para monitorar o sono.

Recursos de saúde limitados. Em comparação com seus "irmãos" mais caros, faltam as funções de eletrocardiograma, medição de oxigênio no sangue e de temperatura do corpo. Para o meu uso, mais voltado à prática esportiva e às funcionalidades cotidianas de aplicativos, isso não faz falta; quem quer um monitoramento de saúde completo, porém, pode preferir um modelo "Series".

Para quem vale a pena?

O Apple Watch SE é um relógio completinho, simples de usar e estiloso.

Para quem usa iPhone e quer começar a monitorar a saúde, as atividades físicas e o sono, é a opção mais barata da marca. Ele conversa perfeitamente com o celular para acessar os mais diversos apps e facilitar a rotina.

