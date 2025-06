Air fryers Philips Walita têm desconto extra de 15% em preço promocional

As air fryers da Philips Walita estão com preços especiais durante o Dia de Compras UOL. Além de estarem com valores mais baixos, quem comprar através do site da marca com o cupom 'UOL15' ainda terá mais 15% de desconto para levar a fritadeira.

Para garantir o desconto, lembre-se de adicionar o produto ao carrinho e insirerir o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra.

Antes de escolher qual comprar, confira abaixo os detalhes técnicos das air fryers em promoção:

Capacidade total de 6,2 litros: ideal para preparar refeições de até 1,2 kg

Conectada: controle a air fryer à distância através do app HomeID ou assistente de voz Alexa

Tela sensível ao toque com sete predefinições: petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados

Inclui a função manter aquecido

Com ajuste de temperatura de 80 a 200 graus e timer de 60 minutos

Timer e desligamento automático

Fácil de lavar: acessórios removíveis e antiaderentes, adequados para a máquina de lavar louças

Capacidade total de 6,2 litros, permitindo preparar até 1,2 kg de alimentos

Grelha removível, facilitando a limpeza e oferecendo mais espaço para preparar suas receitas

Com ajuste de temperatura de 80 a 200 graus e timer de até 60 minutos

Fácil de lavar: grelha removível antiaderente e outras peças removíveis, adequadas para a máquina de lavar louças

