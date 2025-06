Dia de Ofertas UOL: novos assinantes têm 1 mês grátis de conteúdo exclusivo

Do UOL, em São Paulo

Somente hoje, quem assinar o UOL terá acesso grátis a todo conteúdo e benefícios por um mês. A promoção especial faz parte do Dia de Ofertas UOL, realizado nesta terça-feira (17).

Assinantes UOL podem explorar conteúdos exclusivos do UOL TAB, do UOL Prime e mais de cem colunas com análises e opiniões sobre os mais variados temas —de política e economia até cultura pop e esportes.

Clique aqui para assinar o Clube UOL e garanta um mês grátis.

Além disso, os assinantes também terão acesso ao Clube UOL, com dezenas de cupons de descontos especiais em grandes marcas, como Petz, Netshoes, Natura e muitas outras. É só se cadastrar e já sair aproveitando!

A partir do segundo mês, para continuar tendo acesso a conteúdos exclusivos e descontos, a assinatura mensal custa R$ 19,90. E você ainda ganha R$ 20 todos os meses, para usar em cinema e pipoca na Ingresso.com.

Para quem busca informação de qualidade, descontos exclusivos e entretenimento, esta é uma oportunidade imperdível.