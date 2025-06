Dezenas morrem em ataque a ponto de distribuição de ajuda em Gaza - Defesa Civil de Gaza acusa Israel de matar mais de 50 palestinos que aguardavam para receber ajuda humanitária. ONU denuncia caos na distribuição de alimentos e níveis catastróficos de insegurança alimentar no enclave.A Defesa Civil da Faixa de Gaza acusou forças israelenses de matarem mais de 50 palestinos próximo a um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul do enclave nesta terça-feira (17/06), no mais recente incidente ocorrido em meio à grave escassez de alimentos que aflige o território após mais de 20 meses de guerra.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, relatou que ao menos 53 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas enquanto milhares de palestinos se reuniam para receber porções de farinha perto de um centro de distribuição na cidade de Khan Yunis, no sul do país.

"Drones israelenses dispararam contra civis. Alguns minutos depois, tanques israelenses dispararam vários projéteis contra as pessoas, o que resultou em um grande número de mártires e feridos", disse o porta-voz.

O Exército israelense disse estar investigando "relatos sobre vários feridos" em decorrência de disparos feitos por seus soldados. Uma nota dizia que "um grupo foi identificado próximo a um caminhão de distribuição de ajuda humanitária que ficou preso" perto de forças israelenses.

A guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas, iniciada em outubro de 2023, gerou uma grave crise humanitária em Gaza, marcada pela escassez de alimentos, combustíveis, medicamentos e água potável.

Caos na distribuição de alimentos

Em Rafah, também no sul de Gaza, a Defesa Civil informou que quatro pessoas foram mortas por disparos israelenses e outras duas por bombardeios perto de um hospital na Cidade de Gaza, no norte do território.

As restrições israelenses à imprensa na Faixa de Gaza e outras dificuldades de acesso a algumas áreas impedem verificações independentes dos números de mortos e os detalhes fornecidos pela agência de Defesa Civil.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, denunciou "um terrível massacre" como resultado dos ataques desta terça-feira contra uma multidão de "milhares de civis".

No início de março, Israel impôs um bloqueio total de ajuda humanitária a Gaza em meio a um impasse nas negociações sobre um cessar-fogo, aliviando apenas parcialmente as restrições no final de maio.

A partir de então, a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma instituição controversa apoiada pelos EUA e por Israel, começou a distribuir ajuda, mas suas operações foram marcadas por cenas caóticas e dezenas de mortes.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), afirmou nesta segunda-feira que durante as recentes distribuições de ajuda, várias crianças foram "temporariamente separadas de suas famílias devido a movimentos em massa em torno de pontos de distribuição militarizados".

A GHF afirmou em um comunicado que suas equipes distribuíram dois milhões de refeições na terça-feira "sem incidentes", e quase 28 milhões desde o início de suas operações.

O Ocha, porém, disse que seus parceiros humanitários em Gaza "continuam a alertar sobre o risco de fome, em meio a níveis catastróficos de insegurança alimentar aguda".

Mais de 5 mil mortos desde o fim da trégua

A Autoridade Palestina informou que os serviços de internet e comunicação de linha fixa caíram no centro e no sul de Gaza nesta terça-feira, após um ataque ao principal cabo de fibra ótica do território, atribuído a Israel. Esta é a terceira vez em menos de uma semana que a internet fica parcial ou totalmente inoperante em Gaza devido a danos na infraestrutura de telecomunicações.

A guerra em Gaza desencadeada por um ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.219 pessoas, segundo dados oficiais israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza informou na segunda-feira que 5.194 pessoas foram mortas desde que Israel retomou os ataques ao território em 18 de março, após o fim da trégua. O número total de mortos em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023 chegou a 55.493 pessoas, segundo o órgão.

