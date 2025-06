Detido por tentar impedir expulsão de imigrante, candidato à prefeitura de NY é solto

Um candidato à prefeitura de Nova York foi detido nesta terça-feira (17) por agentes de imigração dentro de um tribunal, ao tentar impedir a prisão de um imigrante. Ele foi solto pouco depois, sem acusações formais, informaram autoridades locais e o próprio candidato.

Imagens de testemunhas e da imprensa mostram Brad Lander, atual controlador da cidade (cargo equivalente ao de auditor-geral), vestido com terno e gravata, sendo detido e algemado à força por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) em um tribunal no sul de Manhattan.

"Vocês não têm autoridade para deter um cidadão americano", afirma Lander aos agentes, alguns deles com o rosto coberto por máscaras, segundo os vídeos.

"Não estou obstruindo ninguém, estou aqui no corredor e peço para ver uma ordem de detenção", acrescenta.

Lander foi liberado pouco depois, sem acusações, informou a governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, que anunciou que o estado destinou 50 milhões de dólares (R$ 273 milhões) para cobrir os custos legais de imigrantes.

"Estou bem. Só perdi um botão, mas esta noite vou dormir na minha cama, ao lado da minha família", disse Lander em uma coletiva de imprensa ao lado da governadora. Ele afirmou que a pessoa que tentava proteger, chamada Edgardo, não teve a mesma sorte.

"Foi-lhe negado o devido processo legal por parte de um governo e de um juiz que lhe devem uma audiência sobre medo crível antes de ser deportado", declarou.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, classificou como "profundamente inaceitável" a detenção de Lander pelos agentes do ICE, numa cidade e estado governados por democratas.

"Prender o controlador Lander simplesmente por ter defendido os imigrantes e seus direitos civis constitui um escandaloso abuso de poder", afirmou em comunicado.

Nas últimas semanas, agentes do ICE que aguardam nos corredores dos tribunais de imigração, na saída das salas onde ocorrem as audiências, têm procedido à prisão de diversos imigrantes que ainda estão em processo migratório.

Desde que voltou ao poder em janeiro, Donald Trump e seu governo intensificaram as ações para expulsar o maior número possível de imigrantes ilegais do país, ao mesmo tempo que buscam ampliar suas competências nessa área.

Para facilitar as deportações, as autoridades federais revogaram regras que impediam policiais de acessar certos espaços, como os tribunais.

Lander ocupa o terceiro lugar nas primárias democratas para a prefeitura de Nova York, atrás do ex-governador do estado Andrew Cuomo e do candidato outsider Zohran Mamdani. Ambos condenaram sua detenção.

