Custo de produção de suínos e aves cai em maio em relação a abril, diz Embrapa

São Paulo, 17 - O custo de produção de frango de corte e de suínos caiu em maio de 2025 em relação ao mês anterior nos Estados de referência, informou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Suínos e Aves. O levantamento foi realizado via Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIAS), da Embrapa.Segundo a nota da empresa, o custo de produção do quilo de frango de corte no Paraná caiu 2,12% em maio na comparação mensal, a R$ 4,78. O movimento também foi observado no acumulado do ano, em que houve queda de 0,25%. Em contrapartida, em 12 meses, o índice apresentou alta de 7,99%, com o ICPFrango atingindo 369,70 pontos em maio. Já a ração, que representa 66,13% do custo total de produção de frangos, registrou recuo mensal de 3,07% em maio.Por sua vez, em Santa Catarina, o custo de produção do quilo do suíno vivo teve queda mensal em maio de 1,75%, chegando a R$ 6,32, de acordo com o comunicado. No acumulado do ano, o ICPSuíno aumentou 1,89%, enquanto nos últimos 12 meses, o índice apresentou alta de 9,47%, atingindo os 361,81 pontos no período. Respondendo por 71,56% do custo total de produção de suínos na modalidade de ciclo completo, a ração, por outro lado, caiu 2,63% no mês em relação a abril.Paraná e Santa Catarina - pela relevância nacional dos dois Estados na produção de frango de corte e suínos, respectivamente - são utilizados como referência para os cálculos dos Índices de Custo de Produção (ICPs) da CIAS, explicou a Embrapa Suínos e Aves.