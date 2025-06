Consórcio GS Inima/Forte Ambiental vence lote A de PPP de esgoto no ES

SÃO PAULO (Reuters) - O consórcio GS Inima/Forte Ambiental venceu o leilão do bloco A de cidades do Espírito Santo para oferta de serviços de coleta e tratamento de esgoto em regime de Parceria Público Privada (PPP), com oferta de desconto de 25,3% sobre o preço unitário máximo definido pelo edital.

O lote A envolve a capital do Estado, Vitória, e mais 34 cidades com previsão de investimento de R$1,08 bilhão em melhorias e outros R$3,85 bilhões em custos operacionais ao longo de 25 anos de contrato.

(Por Alberto Alerigi Jr.)