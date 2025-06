Congresso derruba veto e retoma pensão para vítimas de zika

O Congresso derrubou parte dos vetos do presidente Lula (PT) que estavam em análise hoje na sessão conjunta. Dos 60 vetos previstos na pauta, 25 tiveram suas apreciações adiadas.

O que aconteceu

Foram derrubados por completo ou parcialmente parte dos vetos presidenciais. Outros 30 vetos em trechos de leis foram mantidos. As negociações ocorreram até momentos antes da votação.

Houve acordo sobre voltar a pagar pensão a vítimas de zika. Com a presença de mães de crianças com microcefalia, condição causada pelo vírus da zika, os parlamentares, em acordo com o governo, derrubaram o veto ao pagamento de pensão para quem sofre com os impactos da doença. Assim, o recurso volta a ser pago. Houve gritos de comemoração quando foi anunciada a derrubada do veto.

Análise sobre veto sobre diabetes foi adiada. O líder do governo, Randolfe Rodrigues (PT-AP), listou entre eles o veto ao projeto que equipara o diabetes do tipo 1 a uma deficiência. Segundo ele, vai ser proposto em até 30 dias um novo projeto de lei ou será colocado em votação na próxima sessão do Congresso.

Veto em texto sobre dívida dos estados também ficou para depois. Está em negociação um acordo entre os governadores de oposição nos estados de maior dívida com a União.

O Congresso não fazia uma sessão conjunta desde maio de 2024. Apenas quando se juntam Câmara e Senado podem ser analisados os vetos presidenciais. Na pauta, havia vetos desde 2022, da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Próxima sessão não deve demorar tanto. Foi negociado um acordo para que os vetos adiados sejam retomados em breve, em cerca de 30 dias. O problema seria o prazo curto antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.