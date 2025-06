Confiança dos investidores da Alemanha melhora mais do que o esperado em junho, aponta ZEW

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores da Alemanha aumentou mais do que o esperado em junho, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, relatando um aumento em seu índice de sentimento econômico para 47,5 pontos, de 25,2 pontos em maio.

Analistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 35,0.

O otimismo no índice ZEW reflete as últimas previsões de quatro institutos econômicos alemães publicadas na semana passada, que agora veem crescimento na maior economia da Europa este ano após dois anos de contração.

"A confiança está se recuperando", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

As medidas de política fiscal anunciadas pelo governo alemão, juntamente com os recentes cortes nas taxas de juros do Banco Central Europeu, podem levar ao fim da estagnação econômica na Alemanha, disse Wambach.

O gabinete alemão aprovou um pacote de redução de impostos de 46 bilhões de euros este mês para sustentar as empresas e reanimar a economia até 2029.

O Parlamento da Alemanha também aprovou planos para um aumento maciço de gastos em março, criando um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e removendo os investimentos em defesa das regras que limitam os empréstimos.

Thomas Gitzel, analista do VP Bank, disse que é necessário certo ceticismo em relação aos resultados positivos, tendo em vista a disputa comercial da Europa com os Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio.

"No entanto, é igualmente possível que as ondas no Oriente Médio se acalmem e que as disputas tarifárias com os EUA sejam resolvidas. É exatamente por isso que as expectativas econômicas continuam justificadas", disse Gitzel.

O índice do ZEW que mede as condições atuais, embora ainda em território negativo, também aumentou mais do que o esperado em junho, para -72,0 pontos, em comparação com -82,0 pontos do mês anterior e previsão de -75,0 pontos.

Cerca de 200 analistas e investidores institucionais participaram da pesquisa de junho do ZEW, que foi realizada entre 6 e 16 de junho.

(Reportagem de Miranda Murray e Ludwig Burger)