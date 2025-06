Começa hoje reunião que pode encerrar ciclo de alta da taxa básica de juros

Os diretores do BC (Banco Central) voltam a se reunir hoje para definir o futuro da taxa básica de juros. O encontro é realizado em meio à indefinição do mercado financeiro sobre o fim do ciclo de elevações da taxa Selic.

O que aconteceu

Reunião do Banco Central começa hoje. Na etapa inicial do encontro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e os diretores da autoridade monetária realizam apresentações técnicas sobre as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro.

Patamar da taxa Selic será definido amanhã. O segundo dia de encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) é marcado pelas projeções macroeconômicas e o veredito sobre o nível da taxa Selic. O anúncio deve ocorrer após o fechamento da Bolsa.

Mercado prevê fim do ciclo de altas da Selic. A mediana das expectativas dos analistas entende que a taxa básica de juros seguirá estável em 14,75% ao ano, até o final deste ano. O nível atual é o mais alto desde agosto de 2006 e foi alcançado após seis altas consecutivas.

Expectativa pelo veredito divide os analistas. Ainda que aposta majoritária seja pela manutenção da taxa Selic no patamar atual, parte dos analistas avalia que o ciclo de alta dos juros ainda não chegou ao fim. A percepção do grupo considera que a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem aquecidos e inibem o controle da inflação.

Copom deixou o fim do ciclo de altas em aberto. Na ata da última reunião, quando a taxa Selic subiu 0,5 ponto percentual, os diretores da autoridade monetária defenderam o compromisso de devolver a inflação para o centro da meta. O documento afirma que os próximos passos permanecem incertos, devido a um "cenário de elevada incerteza".

Com relação à próxima reunião, o Comitê avaliou que o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação.

Ata da 270ª reunião do Copom

Ata e comunicado do Copom devem trazer tom duro. Everton Gonçalves, diretor de economia, regulação e produtos da ABBC (Associação Brasileira de Bancos), defende que o Copom explique com maior clareza o impacto previsto com as guerras e as disputas comerciais sobre a economia nacional. "Isso ajudaria a tornar sua comunicação mais transparente e alinhada às expectativas do mercado", avalia ele.

Com o fim do ciclo de alta dos juros se aproximando, divulgar projeções com base em um cenário em que a Selic fique estável no período relevante poderia ser uma boa forma de reduzir a incerteza e a volatilidade nos mercados.

Everton Gonçalves, diretor da ABBC

O que vai motivar a decisão

Desaceleração da inflação pesa a favor da estabilidade. Em maio, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou abaixo das expectativas ao subir 0,26%. A recente desaceleração observada com o leve avanço do setor de serviços e a queda do varejo também contribuem para quem vê os juros inalterados.

Juntamente com o dado mais ameno do IPCA de maio e o cenário de dólar mais fraco, o BC pode pausar já na próxima reunião, dando o ciclo de aperto como encerrado.

Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter

Mercado de trabalho aquecido traz aposta por nova alta. A eventual alta de 0,25 ponto percentual levará a taxa Selic a 15% ao ano, o maior patamar desde julho de 2006. O ajuste é defendido para o controle efetivo da inflação a longo prazo e embasado nas declarações recentes do BC. "Essa estratégia contribui para garantir a convergência da inflação à meta", diz Gonçalves.

Definição tem a Selic como ferramenta para conter a inflação. Principal instrumento de política monetária para controlar os preços, a taxa básica ajuda a estimular ou inibir o consumo das famílias e, consequentemente, resulta na elevação dos preços ao ser reduzida. Já quando a Selic sobe, os investimentos ficam mais atrativos e o menor volume de compras abre caminho para uma inflação menor.