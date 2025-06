Colheita de milho safrinha avança para 8% no PR, aponta Deral

São Paulo, 17 - A colheita do milho safrinha, ou segunda safra, no Paraná avançou para 8% da área total até na segunda-feira, 16, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado (Seab). O ritmo continua lento em virtude das chuvas e da alta umidade, mas a expectativa é de que os trabalhos ganhem intensidade nos próximos dias, com a melhora das condições climáticas. As lavouras ainda por colher estão majoritariamente em fase de enchimento de grãos, que representa 67% da área, enquanto 20% estão em maturação e 3% ainda permanecem em frutificação. Em relação ao estado das plantações, 67% das lavouras são classificadas como boas, 13% estão em condição média e 8% em situação ruim.O Deral ressalta que o impacto das chuvas varia conforme a região e o estágio de desenvolvimento das lavouras. As áreas mais atrasadas enfrentam dificuldades com o acesso das máquinas ao campo, enquanto as plantações que estavam em enchimento de grãos foram beneficiadas pelas precipitações recentes.O plantio do trigo também avançou e já atinge 85% da área prevista no Estado, um ganho em relação aos 78% registrados na semana anterior. As lavouras estão predominantemente nas fases de desenvolvimento vegetativo (86%) e início de floração (10%). A condição geral segue favorável, com 99% das áreas em situação boa e 1% média.No caso do feijão segunda safra, a colheita chegou a 100% da área cultivada. O Deral destaca que a finalização dos trabalhos ocorreu em meio a dificuldades causadas pela umidade excessiva, com relatos de perdas na qualidade dos grãos. Já a cevada teve o plantio ampliado para 56% da área estimada, com 97% das lavouras em boas condições e 32% na fase de desenvolvimento vegetativo.O boletim meteorológico da semana indica que as temperaturas mais baixas do ano foram registradas no dia 11 de junho, com posterior retorno do tempo estável em grande parte das regiões. As chuvas entre os dias 14 e 15, principalmente no oeste, sudoeste e noroeste, mantiveram o solo encharcado e dificultaram a entrada das colheitadeiras nas áreas de milho.