Cidade chinesa estuda aumentar fim de semana para dois dias e meio

A cidade de Mianyang, no oeste da China, estuda ampliar os finais de semana para dois dias e meio como forma de impulsionar sua economia e aliviar a excessiva jornada de trabalho.

O que aconteceu

A cidade estuda adotar política para incentivar as empresas a fecharem nas tardes de sexta-feira, além de sábados e domingos. A história foi contada pelo jornal Nikkei Asia.

As longas jornadas de trabalho têm se tornado um problema na China nos últimos anos. O sistema "996" (trabalhar das 9h às 21h, seis dias por semana) ganhou destaque no final dos anos 2010, mas o Supremo Tribunal Popular declarou as práticas de trabalho ilegais.

Mesmo assim, a situação voltou a piorar devido a um mercado de trabalho difícil para recém-formados. Muitos se sentem obrigados a trabalhar mais horas para demonstrar comprometimento com seus supervisores.

Em 2023, o funcionário médio em áreas urbanas trabalhou em média 48,3 horas por semana, um aumento de 5% em relação a 2016. Os dados são do Escritório Nacional de Estatísticas da China.

Agora, a história parece caminhar em outra direção. Um plano de ação do governo chinês estabelecido durante congresso no último mês de março visa proibir a extensão ilegal de horas de trabalho e já tem provocado mudanças no país asiático.

A partir deste ano, a fabricante de eletrodomésticos Midea começou a orientar os funcionários a irem para casa às 18h. "Não é obrigatório para todos, mas quase todo mundo segue", disse um trabalhador, que admitiu que ficava regularmente no escritório após as 18h antes da mudança.

Empresas de tecnologia, que enfrentam intensa concorrência global, também estão sendo forçadas a seguir o mesmo caminho. Recentemente, a fabricante de drones DJI começou a exigir que os funcionários saiam do trabalho até, no máximo, 21h.

Mianyang espera ir além com a adoção da semana de trabalho de 4,5 dias. A expectativa com o corte da jornada de trabalho nas tardes de sextas-feiras é revitalizar o consumo interno e reequilibrar o crescimento econômico, além de dar mais horas de lazer à população e minimizar os problemas causados pelo excesso de trabalho.

Com uma população de 4,9 milhões, Mianyang é a cidade com segundo maior PIB na província de Sichuan. A cidade é sede da fabricante de eletrodomésticos Sichuan Changhong Electric.