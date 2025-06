Cercas, drones e cães treinados: como Canadá protege líderes do G7 de ursos

O Canadá enfrentou desafios únicos de segurança em preparação para a cúpula de 2025 do G7, que se encerra hoje em Kananaskis, no estado de Alberta: um protocolo foi estabelecido para proteger os líderes mundiais dos ataques de ursos famintos, comuns na região montanhosa.

Como país manteve ursos longe de políticos

Times de segurança ergueram "cercas ao redor de locais onde atrativos estão presentes". A afirmação foi da porta-voz do Ministério de Segurança Pública de Alberta, Sheena Campbell, à agência AFP. Alimentos são considerados atrativos para os ursos.

Kananaskis, nos arredores do Parque Nacional de Banff, onde acontece a cúpula do G7 Imagem: Todd Korol/REUTERS

Eles são mantidos à distância com versões elétricas das cercas, com altura mínima de 2,4 metros para garantir a segurança dos líderes globais. Além disso, câmeras de imagens térmicas, drones da Polícia Montada Canadense e cães treinados cobrem a vigilância de todo o perímetro onde acontece o encontro do G7, em um complexo de chalés nas Montanhas Rochosas.

Helicóptero da Real Polícia Montada Canadense fazendo a vigilância do local da cúpula do G7 em em Kananaskis, no Canadá Imagem: Matt Mills McKnight/REUTERS

Tráfego terrestre e aéreo para a Kananaskis já havia sido fechado por causa da chegada dos líderes, como é comum em outras localidades. No entanto, uma das principais preocupações das autoridades de Alberta seria uma preferência que os ursos e o presidente dos EUA, Donald Trump, têm em comum: o campo de golfe de quase 250 hectares do vale, conhecido por atrair os animais curiosos nesta época do ano —o verão canadense.

Um veado foi flagrado por fotógrafos da agência Reuters nas proximidades da cúpula do G7 em Kananaskis Imagem: Amber Bracken/REUTERS

Na última semana, esta infraestrutura detectou a presença de ursos pardos, ursos negros, pumas, alces, ovelhas selvagens e veados. De acordo com o jornal local The Globe and Mail, cerca de 65 ursos pardos vivem ao redor de Kananaskis e algumas áreas próximas à cúpula foram fechadas nas últimas semanas após relatos de ataques agressivos por uma ursa com dois filhotes.

Patrulhas nos arredores de Kananaskis, próxima ao Parque Nacional de Banff, onde acontece a cúpula do G7 Imagem: Amber Bracken/REUTERS

Em 13 de junho, autoridades alertaram visitantes da presença de um puma em Ole Buck Mountain. Um dia depois, fecharam uma porção da trilha Peter Lougheed, na região, depois que um urso pardo foi visto se alimentando de uma carcaça.

O resort nas Montanhas Rochosas, em Kananaskis, nos arredores do Parque Nacional de Banff, onde acontece a cúpula do G7 Imagem: Chris Helgren/REUTERS

Autoridades canadenses recomendam deitar no chão e se fingir de morto ao encontrar com um urso protegendo filhotes. Já se o animal age de forma agressiva e está buscando levar sua comida, a regra é se manter firme em sua posição, já que eles se assustariam facilmente e fugiriam. "Apesar de ursos pardos serem a principal preocupação, nosso time está preparado para lidar com todas as espécies de vida selvagem", garantiu ainda Campbell à AFP.

Jamais aproxime-se de um urso pardo com filhotes, alertam as autoridades canadenses Imagem: Getty Images/iStockphoto

Um urso pardo pode correr a até 55 km/h por hora. Apesar disso, os guardas florestais canadenses se preocupam não só com o bem-estar dos líderes, como dos animais expostos a alterações em seu habitat natural. Em 2024, uma famosa ursa branca local, Nakoda, escalou uma das cercas após ser atingida por um carro e acabou morrendo. A sua perda chocou a equipe de vida selvagem do Parque Nacional de Banff porque ela tinha dado à luz dois filhotes semanas antes.