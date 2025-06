Empresário morto em Interlagos foi asfixiado; polícia investiga homicídio

A causa da morte do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, achado em um buraco no autódromo de Interlagos, foi asfixia.

O que aconteceu

Informação consta no laudo do Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias da morte ainda seguem sendo investigadas, mas a TV Globo teve acesso ao laudo necroscópico que também aponta que Adalberto morreu entre 24 e 48 antes de o corpo dele ser achado. O homem foi localizado quatro dias após desaparecer saindo de um evento no local.

Agora, o caso passa a ser investigado como homicídio. Um laudo toxicológico feito em Amarílio não apontou consumo de drogas ou bebida alcoólica, o que contradiz a versão apontada por um amigo à polícia. Peritos do IML explicaram à TV Globo, porém, que o corpo dele pode ter metabolizado as substâncias antes da morte.

Ninguém foi preso até o momento. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que mais detalhes serão preservados para "garantir a autonomia do trabalho policial".

Relembre o caso

Imagem aérea da TV Globo mostra área com buracos onde foi encontrado o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, próximo a kartódromo de Interlagos, em São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

Empresário havia desaparecido após ir a evento de motos no Autódromo de Interlagos. Pelas redes sociais, familiares de Adalberto e internautas pediam que informações sobre o seu paradeiro fossem enviadas para a companheira dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo, por meio de seu perfil no Instagram.

Último contato do empresário com a esposa foi no dia 30 de maio, por volta de 20h. Imagens das câmeras de segurança registraram Adalberto chegando sozinho ao evento do autódromo. Não foram achadas ainda imagens dele saindo do local.

Corpo foi encontrado no buraco de obras da prefeitura na manhã de terça-feira, dia 3 de junho. Desde então, a polícia tenta elucidar o caso.

Adalberto se apresentava nas redes sociais como empreendedor. Ele trabalhava em uma ótica, que possui unidades em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo.