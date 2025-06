Bancos centrais priorizam ouro sobre dólar para reservas, mostra pesquisa

LONDRES (Reuters) - Bancos centrais de todo o mundo esperam que suas reservas de ouro aumentem em proporção nos próximos cinco anos, ao mesmo tempo em que projetam que suas reservas em dólares serão menores, segundo uma pesquisa do World Gold Council (WGC).

A demanda de ouro por bancos centrais tem crescido significativamente nos últimos três anos, apesar de seu preço ter atingido recordes consecutivos.

O ouro atingiu um recorde histórico de US$3.500,05 por onça em abril, um aumento de 95% desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Setenta e três bancos centrais responderam à pesquisa do WGC, realizada entre 25 de fevereiro e 20 de maio, e 76% deles esperam que suas reservas de ouro sejam maiores em cinco anos, em comparação com 69% no ano passado.

Quase 75% dos entrevistados esperam que as reservas denominadas em dólares sejam menores em cinco anos, em comparação com 62% no ano passado.

"O desempenho do ouro em tempos de crise, a diversificação de portfólio e a proteção contra a inflação são alguns dos principais temas que impulsionam os planos de acumular mais ouro no próximo ano", disse o WGC em um comunicado.

Os bancos centrais acumularam mais de 1.000 toneladas métricas de ouro em cada um dos últimos três anos, disse o WGC, acrescentando que isso representou um aumento significativo em relação à média de 400-500 toneladas na década anterior.

"Essa aceleração acentuada no ritmo de acumulação ocorreu em um cenário de incerteza geopolítica e econômica", disse o WGC.

Um recorde de 95% dos entrevistados acredita que as reservas de ouro dos bancos centrais aumentarão nos próximos 12 meses, em comparação com 81% no ano passado, de acordo com a pesquisa do WGC, que também mostrou que o Banco da Inglaterra continua sendo o local mais popular para reservas de ouro.

Conflitos comerciais e tarifas foram citados por 59% dos bancos centrais na pesquisa como relevantes para a gestão de suas reservas, segundo a pesquisa

"Uma porcentagem maior desses bancos centrais veio de mercados emergentes e economias em desenvolvimento - 69% - do que os entrevistados de economias avançadas - 40%", disse o WGC.

(Por Pratima Desai)