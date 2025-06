Banco do Brasil cria 'Rolê que Rende', jogo de educação financeira no Roblox

O Banco do Brasil criou um jogo de educação financeira para o Roblox, plataforma de criação de jogos e mundos virtuais. Chamado de Rolê que Rende, permite a participação de quatro jogadores simultaneamente, e é uma das iniciativas do banco para se aproximar do público jovem.

O jogo é de tabuleiro, totalmente digital, e simula situações do dia a dia dos jovens. A ideia é estimular a busca de soluções para questões financeiras, com viés de educação financeira.

"Vivemos uma era em que as transformações acontecem rapidamente, e as respostas devem seguir o mesmo ritmo. Nesse contexto, ao oferecer uma experiência única e moderna para os jogadores, o game digital Rolê que Rende BB chega para aproximar ainda mais o Banco do Brasil às novas gerações, possibilitando uma evolução nos conhecimentos de finanças dos nossos jovens", afirmou em nota a diretora de Clientes Pessoas Físicas, Larissa Novais.

O BB tem cerca de 1,2 milhão de clientes menores de idade, sendo que 34% deles utilizam a conta específica para este público, a BB Cash.

Segundo o banco, o engajamento deste público é superior a 95%, com 70% tendo cartão de crédito ativo, e mais de 66% realizando transações via Pix, com movimentação financeira de mais de R$ 62 milhões.

O banco diz ainda que 31% deste público já investe, com tíquete médio de R$ 4.700.