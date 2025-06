Avaliação negativa do governo é de 40,4% e desaprovação de Lula fica em 52,9%, diz CNT/MDA

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou 40,4% enquanto a desaprovação pessoal do presidente foi a 52,9%, oscilando para baixo nos dois casos, mostrou pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, o percentual dos que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom foi de 28,6%, ante 28,7% na pesquisa anterior realizada em fevereiro. Ao mesmo tempo, os que veem a gestão como ruim ou péssima foram 40,4%, ante 44% na pesquisa anterior, e os que a enxergam como regular somaram 29,6%, ante 26,3%.

Sobre o desempenho pessoal de Lula, 40,7% disseram que o aprovam, ante 40,5% em fevereiro, ao passo que 52,9% manifestaram desaprovação, contra 55,3% em fevereiro.

Ainda de acordo com o levantamento, 43,1% avaliam que o governo Lula está pior que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ante 44,5% que pensavam assim em fevereiro. Por outro lado, 34,4% veem a gestão do petista como melhor que a do antecessor, ante 36,4% na pesquisa anterior, e 20,5% entendem que continua de forma semelhante à anterior, contra 17,2%.

Também, 35,3% dos entrevistados avaliam que a maioria das decisões de Lula é ruim, ante 38,5% em fevereiro, enquanto 24,5% acham que a maioria das decisões do petista é boa, contra 20,9% na pesquisa anterior, e 37% entendem que são boas e ruins de maneira igual, ante 38,2%.

ELEIÇÕES

Sobre a eleição presidencial do ano que vem, a pesquisa apontou que 32,6% dos entrevistados querem votar em Bolsonaro ou em um candidato apoiado por ele, enquanto 30,9% gostariam de votar em Lula ou num candidato apoiado por ele, e 30,6% preferem um candidato que não seja apoiado nem por Bolsonaro nem por Lula.

Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto Lula pode buscar a reeleição e um quarto mandato na Presidência na eleição marcada para outubro de 2026.

Segundo a pesquisa, caso ambos fossem candidatos, Lula teria 31,7% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Bolsonaro ficaria com 31,1%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 10,2%, seguido pelos governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 4,8%; de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,4%, e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 3,3%.

Em um eventual segundo turno, Bolsonaro teria 43,9% contra 41,4% de Lula, um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais.

Com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) no lugar de Bolsonaro, Lula tem 30,5%, Tarcísio soma 18,3%, Ciro aparece com 14,6%, seguido de Ratinho Jr (8,1%), Caiado (4,1%) e Zema (4%).

Em um segundo turno, Lula e Tarcísio aparecem em empate técnico, com o petista à frente somando 41,1% e o governador com 40,4%

No caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, ser o candidato do campo bolsonarista, Lula fica com 31,6%, Ciro soma 14,1% e Eduardo aparece com 13,6%, seguido por Ratinho Jr. (9%), Zema e Caiado (5,9% cada).

Se a candidata bolsonarista for a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula fica com 31,2%, Michelle soma 20,4%, Ciro aparece com 12,5% e Ratinho Jr. (7,7%), Zema (5,2%) e Caiado (5,1%) completam a lista.

Não foi apresentada simulação de segundo turno entre Lula e Eduardo Bolsonaro, entre Lula e Ciro e entre Lula e Michelle.

A pesquisa do instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), ouviu 2.002 pessoas entre os dias 11 e 15 de junho.