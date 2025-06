Aneel aprova reajuste médio de 2% para Copel Distribuição

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel anunciou nesta terça-feira que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio de 2,02% para a distribuidora do grupo, segundo comunicado ao mercado.

A empresa afirmou que a chamada "Parcela A", que compreende custos com encargos, transporte e energia, representou um aumento de 4,30% na composição do reajuste tarifário, "devido, sobretudo, ao aumento dos custos dos encargos setoriais de 5,79%, em especial da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, parcialmente compensada pela redução dos custos de transporte em 2,46%".

"Ainda no processo tarifário, foram considerados no Componente Financeiro a devolução de, aproximadamente, R$864,5 milhões" referente a crédito de PIS/Cofins.

A Parcela B, composta por custos operacionais, remuneração e depreciação, representou 1,27% na composição do efeito médio do reajuste da Copel Distribuição, refletindo a alta acumulada de 5,44% do IPCA, "Fator X" de -0,03%, "além do abatimento referente às Outras Receitas (OR), Excedente de Reativos (ER) e Ultrapassagem de Demanda (UD)", afirmou a Copel.

(Por Alberto Alerigi Jr.)