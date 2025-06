Anec eleva em 2% previsão de exportação de soja do Brasil em junho

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja do Brasil foi estimada nesta terça-feira em 14,37 milhões de toneladas em junho, alta de 2% na comparação com a semana anterior, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Se o volume for confirmado, os embarques do país cresceriam mais de 500 mil toneladas em relação a junho do ano passado.

A exportação de farelo de soja do Brasil deve alcançar 1,97 milhão de toneladas neste mês, redução de 100 mil toneladas ante a previsão da semana passada, ficando abaixo do visto no mesmo período de 2024 (2,05 milhões).

A estimativa de exportação de milho ficou praticamente estável na comparação semanal, com 913.316 toneladas em junho, aproximadamente 70 mil toneladas inferior a junho do ano passado.

(Por Roberto Samora)