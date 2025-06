Airbus fecha acordo para até 150 aviões com a VietJet

PARIS (Reuters) - A Airbus fechou um acordo nesta terça-feira para vender até 150 aeronaves de corredor único para a companhia aérea VietJet , enquanto a fabricante de aviões europeia continua a acumular negócios na Paris Airshow.

As empresas informaram que assinaram um memorando de entendimento para que a VietJet compre mais 100 aeronaves A321neo, com a opção de adicionar mais 50 ao acordo no futuro. O acordo confirmou uma notícia anterior da Reuters.

Um acordo para 150 aviões desse modelo poderia valer cerca de US$9,4 bilhões, de acordo com os preços estimados fornecidos pela Cirium Ascend.

"Essas aeronaves modernas e eficientes têm sido fundamentais para o crescimento da VietJet", disse a presidente da VietJet, Nguyen Thi Phuong Thao, em um comunicado divulgado em uma coletiva de imprensa com a presença de uma delegação que incluía vários banqueiros ocidentais.

"Esse acordo histórico representa uma etapa vital na estratégia de crescimento da VietJet como um grupo de aviação multinacional."

Os aviões serão entregues a partir de 2030, e a VietJet disse que já tinha financiamento para o negócio.

A Airbus, fabricante europeia de aviões, anunciou uma série de vendas na Paris Airshow, a maior feira de aviação do mundo, inaugurada na segunda-feira.

A VietJet, a maior companhia aérea privada do Vietnã, opera uma frota composta em sua maioria por aeronaves da Airbus, além de dois aviões regionais de fabricação chinesa. Até o momento, a companhia aérea ainda não recebeu nenhum dos cerca de 200 aviões MAX que encomendou à Boeing. A Airbus é a principal fornecedora de jatos para o Vietnã, respondendo por 86% dos aviões atualmente operados pelas companhias aéreas vietnamitas.

O mais recente acordo da VietJet foi fechado semanas após a empresa encomendar 20 aviões de fuselagem larga A330neo da Airbus.

(Reportagem de Tim Hepher. Reportagem adicional de Lisa Barrington)