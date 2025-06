Advogados mandaram matar casal de família tradicional em SP, diz polícia

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

Dois advogados foram presos hoje suspeitos de serem os mandantes do assassinato dos empresários José Eduardo Ometto Pavan, 69, e Rosana Ferrari, 61, em 6 de abril.

O que aconteceu

Os advogados falsificaram documentos para enganar as vítimas e se apropriarem de cerca de R$ 12 milhões em imóveis. Segundo as investigações da Polícia Civil, ainda foi cobrado do casal mais de R$ 2,8 milhões em pagamentos de custos processuais que não existem.

Após o crime, os advogados teriam encomendado as mortes do casal para ficarem com os bens, diz a polícia. Os dois advogados de 44 e 47 anos têm escritório em São Carlos (SP) e foram presos em um condomínio de alto padrão na cidade. Já os outros dois homens de 54 e 57 anos, que teriam sido contratados para executar o crime, foram encontrados em Praia Grande, na baixada santista. Os nomes dos suspeitos não foram revelados.

Para obter tal vantagem os advogados investigados falsificaram inúmeros documento utilizado para recolhimento de custas e despesas processuais, comprovantes de recolhimento e até uma decisão judicial, tudo com o objetivo de obter vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas. Sob a alegação de "proteção patrimonial" os advogados investigados se apropriaram de cerca de R$ 12 milhões em imóveis das vítimas. Após toda expropriação patrimonial, os advogados investigados, teriam encomendado a morte das vítimas Nota do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais)

Além das prisões, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão nas duas cidades, inclusive no escritório de advocacia dos suspeitos. Foi determinado o sequestro de bens dos advogados e o bloqueio de contas bancárias de todos os investigados. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação de cadáver.

O crime

Carro em que o corpo do casal foi encontrado Imagem: Divulgação/ Polícia Militar

José Eduardo e Rosana foram encontrados mortos, com marcas de tiros, dentro da caminhonete deles em uma chácara na serra de São Pedro (SP). Eles eram de Araraquara (SP) e costumavam passar os finais de semana na chácara, que fica na área rural. Eles eram de uma família tradicional do interior de São Paulo.

Corpos foram encontrados por moradores vizinhos. Eles relatam aos policiais que viram o veículo estacionado no quintal da chácara, mas não chegaram a ver o casal durante todo o dia.

O casal estava junto há cerca de 20 anos. Donos de uma escola infantil e de um comércio de autopeças, não tinham filhos.