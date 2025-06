Clássico e versátil, Adidas Courtblock tem desconto com cupom exclusivo

Um tênis clássico e versátil, daqueles que vão com looks casuais ou mais arrumados, é um coringa no armário. Se você está à procura de um desses, o Adidas Courtblock pode ser uma boa opção. No Dia de Ofertas UOL, ele sai por R$ 161,99 na Netshoes, com o cupom exclusivo DESCONTOUOL.

Com cabedal em couro sintético e solado de borracha, o tênis é indicado para o dia a dia. Confira abaixo mais detalhes sobre ele e as impressões de quem já comprou.

Importante: para garantir o desconto, adicione o produto ao carrinho e insira o cupom no campo indicado antes de concluir a compra.

O que diz a Adidas sobre o tênis

Solado de borracha e cabedal em material sintético;

Estrutura interna macia para maior conforto;

Minifuros para mais respirabilidade;

Fechamento em cadarço;

Cano baixo;

Indicado para o uso no dia a dia;

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

O que diz quem usou

O tênis tem mais de 1.400 avaliações, com nota de 4,73 estrelas (de um total de cinco) na Netshoes. Os consumidores destacam o tamanho fiel à numeração e o bom acabamento.

Ótima escolha, meu namorado gostou muito. Confortável e tamanho fiel à numeração. Najara

Amei o produto, na medida certa, e lindo o acabamento! Eliete Menezes Ligorio

Sapato é ainda mais bonito pessoalmente. Perfeito comprei para presentear meu esposo. Lilian

Boa qualidade e macio. Heliton

Pontos de atenção

Alguns clientes, no entanto, tiveram problemas com o conforto.

Apesar da aparência de confortável ele não é. Mas o tamanho atendeu a expectativa. Ednaldo

O tênis parece grande mas por dentro é pequeno, a forma é estreita dos lados. Também achei muito duro. José Sarto

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.