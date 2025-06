Ações europeias caem para menor nível em quase um mês devido às tensões entre Israel e Irã

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias caíram para o menor nível em quase um mês nesta terça-feira, com a escalada do conflito entre Irã e Israel entrando em seu quinto dia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,85%, a 542,26 pontos, com o apetite pelo risco prejudicado pelos tremores geopolíticos que sacodem a região.

O alívio na segunda-feira em relação a uma liquidação anterior teve vida curta, com o índice voltando ao território negativo depois de encerrar, na véspera, uma sequência de cinco sessões de perdas.

Os mercados estão nervosos, conforme o confronto entre Irã e Israel, desencadeado pelo ataque de Israel na sexta-feira a instalações nucleares iranianas, ameaça transformar o Oriente Médio, região rica em petróleo, em um ponto crítico.

Embora ainda não tenham surgido problemas no fornecimento da commodity, a mera ameaça do conflito deixa os mercados em alerta máximo.

Os preços do petróleo subiam, impulsionando o setor de energia para o maior nível em quase três meses. Esse foi o único setor, juntamente com o imobiliário, a fechar no território positivo.

"A questão maior é o que acontecerá no Estreito (de Ormuz) e, se houver um fechamento, isso terá implicações para os preços do petróleo", disse Jukka Jarvela, chefe de ações listadas na Mandatum Asset Management.

A maioria dos principais setores do STOXX 600 recuou, com o de bancos liderando a queda, com baixa de 2,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,46%, a 8.834,03 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,12%, a 23.434,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,76%, a 7.683,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,36%, a 39.387,22 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,41%, a 13.911,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,31%, a 7.447,30 pontos.