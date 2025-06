Ações dos EUA recuam conforme conflito entre Israel e Irã aumenta ansiedade de investidores

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com o conflito entre Israel e Irã se prolongando pelo quinto dia e mantendo a ansiedade de investidores em alta, com o exército dos EUA deslocando caças para o Oriente Médio.

O Dow Jones caiu 0,70%, para 42.215,80 pontos. O S&P 500 perdeu 0,84%, para 5.982,72 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,91%, para 19.521,09 pontos.

Os índices ampliaram suas perdas ao longo da sessão e o indicador de volatilidade de Wall Street encerrou em 21,6, seu maior fechamento desde 23 de maio.

A Reuters noticiou, citando três autoridades dos EUA, que o exército norte-americano está enviando mais aviões de combate para o Oriente Médio e ampliando o envio de outros aviões de guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a "rendição incondicional" do Irã. O conflito começou na sexta-feira, quando Israel atacou instalações nucleares do Irã.

"Estamos em um período em que a visibilidade não é grande, a incerteza é alta e o muro das preocupações está em construção", disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management.

Todos os principais setores do S&P 500 caíram, com exceção do de energia, que ganhou com a alta acentuada dos preços do petróleo. Investidores temem que o conflito possa criar gargalos para as exportações da commodity do Oriente Médio, região rica em petróleo.

As ações do setor de defesa também subiram, incluindo a Lockheed Martin, que teve alta de 2,6%.