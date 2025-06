Ônibus com 33 passageiros sai da pista, tomba e cai em ribanceira no Rio

Um ônibus tombou hoje na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e deixou 33 passageiros feridos.

O que aconteceu

O veículo saiu da pista e caiu próximo à água, na margem do canal. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. No total, foram mobilizadas 12 viaturas da corporação, incluindo ambulâncias e veículos de resgate.

Ao todo, 33 passageiros se feriram. De acordo com os bombeiros, cinco tiveram ferimentos moderados e 28 leves.

O acidente aconteceu por volta das 8h30. O coletivo fazia a linha 880 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca), quando tombou e caiu na ribanceira.

Passageiros quebraram os vidros do veículo para sair do ônibus. Todas receberam atendimento no local: quatro foram liberados e 29 foram encaminhadas para unidades hospitalares, incluindo o Hospital Estadual Getúlio Vargas, o Municipal Miguel Couto, o Hospital Municipal Salgado Filho, o Hospital Municipal Lourenço Jorge e o Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o coletivo capotado. Em nota, a Rio Ônibus afirmou que lamenta o ocorrido, e que a "empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e está acompanhando o caso para prestar assistência às vítimas".