Carlos Bolsonaro: 'Alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo?'

Indiciado pela Polícia Federal no caso da "Abin Paralela", o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), culpou o governo Lula pelo desdobramento das investigações.

O que aconteceu

"Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo?", postou Carlos no X. "Justificativa? Creio que os senhores já sabem: eleições em 2026? Acho que não! É só coincidência!"

O ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) também foram indiciados. No total, a PF indiciou mais de 30 pessoas, e o relatório final foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). As apurações apontam que o esquema teria ocorrido no governo Bolsonaro, quando Ramagem era diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Carlos foi apontado, nas investigações, como principal nome de um suposto "núcleo político" da espionagem na Abin. No ano passado, ele foi alvo da operação Vigilância Aproximada. O nome dele também apareceu na delação premiada do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que apontou Carlos como o líder do grupo de assessores do Palácio do Planalto que atuava nas redes sociais disseminando notícias falsas, no que ficou conhecido como "gabinete do ódio".

Bolsonaro e Ramagem negaram a espionagem. Em janeiro de 2024, durante live com os filhos, o ex-presidente disse que a "tal da Abin paralela" não existiu e que as informações dos serviços de inteligência não chegavam para ele. Já Ramagem acusou a Polícia Federal de "fazer alvoroço" em cima do caso, em entrevista ao UOL em julho de 2024. Segundo ele, as conclusões da PF têm "ilações rasas e conjecturas". A reportagem entrou em contato com as defesas de Ramagem e Bolsonaro e aguarda posicionamento.

Mais indiciados pela PF

Entre os indiciados, está o atual diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Nomeado para o cargo no governo Lula (PT), ele é suspeito de ter autorizado uma ação hacker da agência contra autoridades do governo do Paraguai, como revelou o UOL.

Outros integrantes da atual cúpula de comando da Abin também foram indiciados. Luiz Carlos Nóbrega, chefe de gabinete de Corrêa, e José Fernando Chuv, corregedor-geral do órgão, também aparecem no relatório final da PF. Além deles, constam o ex-diretor-adjunto da Abin, Alessandro Moretti, e Paulo Maurício Fortunato, que era secretário de Planejamento do órgão na gestão de Corrêa e foi afastado do cargo pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, em 2023, por suspeita de integrar o esquema de monitoramento ilegal.

Inquérito apura uso da Abin para ações ilegais de espionagem. A investigação foi aberta no primeiro ano do governo Lula, para investigar indícios de que a agência tenha sido aparelhada e usada de forma ilegal pelo ex-presidente e Ramagem e se estendeu para ações suspeitas de espionagem durante a gestão petista.

Suspeita de obstrução de justiça. A PF apura também indícios de que Corrêa, atual diretor, tenha agido para atrapalhar as investigações sobre a "Abin paralela", assim como outros integrantes de sua gestão. Segundo investigadores, esse seria um dos motivos para a demora na conclusão desse inquérito.