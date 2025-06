6 frutas para comer no jantar que reduzem a fome e ajudam a dormir melhor

Comer frutas no jantar é uma ótima alternativa para quem não consegue consumir as porções desse alimento sugeridas para o lanche da manhã ou da tarde, garantindo assim o aporte de nutrientes previsto nos menus.

Frutas são sempre uma boa escolha, e você não precisa ter medo de comer várias por dia. Elas são saudáveis —ricas em vitaminas, minerais e fibras— e não prejudicam o objetivo da dieta, seja ele manter a saúde e o peso, seja emagrecer Victor Machado, nutricionista

Pessoas com diabetes precisam ter cautela, uma vez que alguns tipos de frutas (uva, manga e banana, por exemplo) possuem alto teor de frutose, o açúcar natural. Nesse caso, antes do consumo, é preciso avaliar a dosagem de insulina e o nível de glicemia, entre outros detalhes.

Abaixo, confira seis opções de frutas para um jantar mais leve e saudável:

1. Abacate

Fruta que contém fitoesteróis, substâncias que auxiliam no controle glicêmico (nível de açúcar no sangue) noturno, na regulação do cortisol (hormônio que reduz inflamações, controla o estresse e ajuda no funcionamento do sistema imunológico) e do colesterol.

2. Abacaxi

Contém a enzima bromelina, que ajuda no processo de digestão, além de ter ação diurética, o que elimina toxinas e reduz inchaços.

3. Cereja

Fornece o aminoácido triptofano, precursor da melatonina, hormônio indutor do sono e essencial para uma noite tranquila.

4. Kiwi

Ele é rico em várias vitaminas e minerais antioxidantes, entre eles o magnésio, que ajuda a melhorar a qualidade do sono. Além disso é de baixo índice glicêmico, o que não traz impacto negativo para a glicemia, se consumido à noite.

5. Banana

A banana é fonte de importantes nutrientes, como o potássio, magnésio e o triptofano. "Juntos, eles podem auxiliar no relaxamento e consequentemente na indução do sono", diz a nutricionista Priscila Moreira, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP). Para o lanchinho você pode acrescentar aveia, pois é um cereal rico em nutrientes e mais uma fonte de triptofano.

6. Maracujá

Devido aos compostos bioativos, que têm efeitos ansiolíticos, o maracujá funciona como um sedativo, ajuda na indução do sono e na redução da ansiedade. Na alimentação noturna, a fruta pode auxiliar, mas o efeito tranquilizante é encontrado na folha da fruta na forma de chá.

