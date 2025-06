US$ 40 bilhões em 2 dias: quem é Larry Ellison, 2º mais rico do mundo?

Larry Ellison, 80, reassumiu na última semana a vice-liderança no ranking de bilionários da Forbes, impulsionado por uma disparada nas ações da Oracle, empresa que ele fundou e da qual é o maior acionista. O movimento acontece em meio à corrida global por tecnologias de inteligência artificial — e marca um novo capítulo na trajetória do bilionário que já comprou uma ilha, ajudou Trump e financiou campanhas eleitorais nos EUA.

Com ganhos de mais de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 220 bilhões) em apenas dois dias, Ellison ultrapassou nomes como Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, ficando atrás apenas de Elon Musk.

Vida excêntrica e influência

De quarto para o segundo homem mais rico do mundo. Ellison, que estava na quarta posição, ultrapassou Mark Zuckerberg (US$ 238 bi) e Jeff Bezos (US$ 228 bi), ficando atrás apenas de Elon Musk (US$ 414 bi).

Dono de 41% da Oracle — uma multinacional de tecnologia e informática norte-americana. Ellison fundou a empresa em 1977 e ainda controla boa parte dela.

Já comprou uma ilha no Havaí. Em 2012, Ellison desembolsou US$ 300 milhões para comprar 98% da ilha de Lanai. De acordo com a CNN, o empresário reformou as instalações que já existiam na ilha, como o resort Four Seasons Lanai.

Ex-diretor da Tesla. Participou do conselho da empresa de Elon Musk entre 2018 e 2022.

Milionário é aliado de Trump e investiu nas eleições. De acordo com a Forbes, doou ao menos US$ 20 milhões para apoiar candidatos do Partido Republicano em 2022. Também esteve ao lado do ex-presidente no lançamento da Stargate, parceria entre Oracle, SoftBank e OpenAI para impulsionar a IA nos EUA.

Apoiador da Universidade de Michigan. Bancou parte da quantia recorde para contratar o principal quarterback do país, em homenagem à sua esposa, formada pela instituição, diz a Forbes.

Fortuna impulsionada por IA

Empresário subiu no ranking após ações da Oracle disparam 20% em dois dias. Papéis da empresa subiram 13% na quinta (12) e mais 7% na sexta-feira (13), atingindo o valor recorde de US$ 215 (aproximadamente R$ 1.185) por ação.

US$ 40 bilhões a mais em 48h. A fortuna de Ellison saltou para US$ 258 bilhões desde quarta-feira (11), segundo a Forbes.

Oracle ganhou US$ 104 bi em valor de mercado. Alta nos papéis acrescentou mais valor à Oracle do que o total da Intel ou da Nike.

Lucro e receita acima do esperado. Empresa teve lucro ajustado de US$ 1,70 por ação e receita de US$ 15,9 bilhões no último trimestre fiscal.

"Novo momento para a Oracle", diz analista. "Quando Larry Ellison fala em uma nova era da computação em nuvem, todos devem prestar atenção", afirmou Brad Zelnick, do Deutsche Bank, à Forbes.

Demanda por IA puxa crescimento. A Oracle será impulsionada pela crescente procura por infraestrutura para treinar modelos de inteligência artificial, segundo a TD Cowen.