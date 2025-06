Trump diz que Irã e Israel deveriam conversar 'antes que seja tarde mais'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã não está vencendo a guerra contra Israel e que os dois países deveriam conversar "imediatamente".

O que aconteceu

Trump alertou que países devem dialogar "antes que seja tarde demais". Declaração foi feita a jornalistas durante a 51ª cúpula do G7, composto por algumas das economias mais influentes do mundo.

O presidente dos EUA citou a disposição do Irã em dialogar. Para ele, isso é um sinal de que o país pretende reduzir os ataques contra Israel. "Mas eles [os dois países] deveriam ter feito isso antes", ponderou.

Trump ressaltou que a guerra é dolorosa para os dois. "Eu tinha 60 dias e eles tinham 60 dias [para fechar um acordo nuclear]. E no 61º dia, eu disse: 'Não temos um acordo'. Eles precisam chegar a um acordo. E é doloroso para ambas as partes. Mas eu diria que o Irã não está vencendo esta guerra... e eles deveriam conversar imediatamente, antes que seja tarde demais".

O republicano não se manifestou sobre uma possível intervenção militar dos EUA na região. "Não quero falar sobre isso", disse Trump.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 224, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

15.jun.2025 - Prédio fica totalmente destruído após ataque de míssil do Irã em Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.