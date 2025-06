Trump Organization anuncia lançamento de Trump Mobile e planeja telefone fabricado nos EUA

Os filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump, juntamente à equipe da Trump Mobile, anunciaram, nesta segunda-feira, 16, o "T1 Mobile" Trump Mobile, "um novo serviço de celular transformador, projetado para oferecer conectividade de ponta, valor imbatível e um serviço tipicamente americano", menciona um comunicado da Trump Organization.

Segundo a nota, Trump Mobile é uma operadora de celular de última geração que oferecerá serviço 5G por meio das três principais operadoras de celular americanas, com o principal plano (Plano 47), disponível por US$ 47,45 por mês. Os assinantes receberão, como serviços, ligações, mensagens de texto e dados ilimitados, além de proteção completa do dispositivo.

"Estou incrivelmente animado para entrar neste novo espaço digital. Os americanos que trabalham duro merecem um serviço sem fio acessível, que reflita seus valores e ofereça qualidade confiável com a qual possam contar", disse Eric Trump. O irmão, Donald Trump Jr., afirma que "a Trump Mobile vai mudar o jogo".

"A Trump Mobile também tem o prazer de anunciar que lançará o 'T1 Phone' em agosto. É um smartphone elegante e dourado, projetado para desempenho e orgulhosamente projetado e fabricado nos Estados Unidos para clientes que esperam o melhor de sua operadora de telefonia móvel", acrescenta o comunicado.