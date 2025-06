Trump critica Irã e diz que 'todos devem sair de Teerã imediatamente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao Irã e afirmou que "todo mundo deve sair imediatamente" de Teerã, em meio à escalada do conflito entre a República Islâmica e Israel.

O que aconteceu

Trump disse que o Irã deveria ter assinado o acordo proposto pelos EUA que proibia o país de possuir arma nuclear. "O Irã deveria ter assinado o acordo que eu sugeri. Que vergonha e desperdício de vida humana. É simples, o Irã não pode ter arma nuclear. Todo mundo deveria sair de Teerã imediatamente", escreveu o republicano nas redes sociais na noite de hoje.

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira passada. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". O estado judeu, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.

Controle aéreo de Teerã foi tomado por Israel hoje, segundo o país de Netanyahu. Segundo o exército de Israel, um terço das baterias antiaéreas iranianas foi destruído.

EUA ainda não se posicionaram enfaticamente em defesa de Israel. Aliado de Netanyahu, Trump admitiu que o país norte-americano "pode" entrar no conflito, mas não agora. A Casa Branca, porém, enviou um de seus maiores porta-aviões para o Oriente Médio, na zona de guerra entre Irã e Israel.