Tanure contrata Rothschild para negociar acordo com bancos em proposta pela Braskem, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O empresário Nelson Tanure contratou a Rothschild & Co. para conduzir junto aos bancos negociações que serão cruciais para a concretização de sua proposta pelo controle da Braskem, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

No mês passado, Tanure fez uma oferta para adquirir a participação controladora da Novonor na Braskem, maior petroquímica da América Latina. Tanure e Novonor fecharam um acordo de exclusividade para as tratativas.

Conhecido por investir em empresas em reestruturação financeira, Tanure agora se dedica a negociar com bancos que detêm ações da Braskem dadas como garantia por dívidas da Novonor, além da Petrobras, que é a segunda maior acionista da Braskem.

Tanure e a Rothschild não quiseram comentar. A contratação da Rothschild pelo empresário foi noticiada previamente pelo jornal O Globo.

Em entrevista recente à Reuters, Tanure afirmou ter iniciado um movimento de aproximação com os bancos e com os principais players do possível negócio, sem ainda detalhar sua oferta. Ele acrescentou que deseja manter a Novonor como acionista minoritária e conceder à Petrobras um papel expandido na Braskem.