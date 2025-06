Senadores republicanos mudam projeto sobre impostos nos EUA e geram conflito com a Câmara

Por David Morgan e Richard Cowan e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Senado dos EUA revelaram nesta segunda-feira as mudanças propostas ao amplo projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump, irritando alguns de seus colegas na Câmara.

As mudanças tornariam algumas isenções fiscais relacionadas a empresas permanentes, além de limitar a isenção fiscal para impostos de renda estaduais e locais.

As diferentes versões do projeto de lei nas duas casas do Congresso, controladas por republicanos, podem complicar o objetivo dos líderes do partido de aprovar a proposta, que é peça central da agenda doméstica de Trump, antes do prazo autoimposto de 4 de julho.

Uma grande mudança imporia um teto de US$10.000 nas deduções federais para impostos de renda estaduais e locais, bem abaixo do limite de US$40.000 estabelecido na versão aprovada pela Câmara no mês passado. Isso gerou críticas imediatas dos republicanos da Câmara, cujos eleitores se beneficiariam da dedução maior.

Mas um documento mostra que o valor está sujeito a negociações contínuas.

A proposta do Comitê de Finanças do Senado também limitaria as isenções fiscais sobre gorjetas e horas extras prometidas por Trump durante a campanha de 2024. A versão da Câmara permitiria deduções sobre renda de até US$160.000 por ano.

O projeto de lei estenderia ainda os cortes de impostos de 2017, que foram a principal conquista legislativa de Trump durante seu primeiro mandato, e aumentaria os gastos militares e com segurança de fronteira.

"Espero continuar a coordenação com nossos colegas na Câmara e na administração para entregar a ousada agenda econômica do presidente Trump para o povo americano o mais rapidamente possível", disse o presidente do Comitê de Finanças do Senado, o republicano Mike Crapo, de Idaho, em uma declaração revelando o projeto de lei revisado.

Com uma maioria de 53-47 no Senado e uma vantagem de 220-212 na Câmara, os republicanos podem perder poucos votos para aprovar um projeto de lei que enfrenta oposição unida dos democratas.

A versão do Senado prevê ainda uma dedução de até US$25.000, que começaria a ser eliminada gradualmente para rendas acima de US$150.000 para uma pessoa e US$300.000 para um casal. Para pagamento de horas extras, os republicanos do Senado propõem uma dedução de US$25.000 para contribuintes que declaram em conjunto.

(Reportagem de David Morgan, Richard Cowan e Andy Sullivan)