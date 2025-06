Salário mínimo em 2025: qual é o valor vigente do piso nacional?

Em fevereiro, o salário mínimo nacional reajustado para R$ 1.518,00 foi creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez.

O que aconteceu

O motivo para o depósito acontecer só em fevereiro, apesar da atualização valer desde janeiro, é que o pagamento dos salários ocorre no mês seguinte ao da prestação do serviço, refletindo no contracheque atual.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que o empregado pode receber pelo serviço prestado, e serve de referência para benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas do governo federal.

O novo montante de R$ 1.518 é resultado de um aumento de R$ 106, correspondente a um reajuste de 7,5%, superior à inflação do período. Ainda assim, os valores foram reduzidos em função do corte orçamentário do final de 2024.

A antiga regra de cálculo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC, que beneficia mais o trabalhador que o IPCA, acrescida da variação do PIB. Com esse cálculo, o salário mínimo seria R$ 1.525.

A fórmula atual inclui um limite máximo de aumento das despesas públicas de 2,5%, mesmo que o PIB tenha crescimento maior, limitando assim o reajuste.

O salário mínimo tem impacto direto nos valores das aposentadorias do INSS e nos benefícios sociais, razão pela qual o governo procura evitar aumentos bruscos para controlar os gastos públicos.