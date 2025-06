Rússia está pronta para mediar questão do Irã e armazenar urânio de Teerã, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - A Rússia continua pronta para atuar como mediadora no conflito entre Israel e Irã, e a proposta anterior de Moscou de armazenar urânio iraniano na Rússia continua na mesa, disse o Kremlin na segunda-feira.

Teerã afirma que tem o direito à energia nuclear pacífica, mas seu programa de enriquecimento de urânio, que avança rapidamente, despertou temores no Ocidente e no Golfo de que o país queira desenvolver uma arma nuclear.

Antes de Israel lançar ataques contra a República Islâmica, a Rússia disse na semana passada que estava pronta para remover o urânio altamente enriquecido do Irã e convertê-lo em combustível para reatores civis como uma possível maneira de acalmar a crise.

"Essa proposta continua na mesa, continua relevante. Mas, é claro, com a eclosão das hostilidades, a situação se tornou seriamente complicada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo no domingo de que a paz chegaria em breve e citou a possibilidade de que o presidente russo, Vladimir Putin, pudesse ajudar.

Peskov disse que a Rússia continua disposta a mediar, se necessário, mas observou que as causas fundamentais do conflito precisam ser abordadas e eliminadas -- e que os ataques militares estavam elevando toda a crise a níveis muito mais graves.

"A Rússia continua pronta para fazer tudo o que for necessário para eliminar as causas fundamentais dessa crise", afirmou Peskov. "Mas a situação está se agravando mais do que seriamente", declarou Peskov. "E, é claro, isso não está afetando a situação para melhor."

Questionado sobre os comentários do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Fox News, no domingo, de que a mudança de regime no Irã poderia ser resultado dos ataques militares de Israel, Peskov disse que o Kremlin tinha visto os comentários.

"Vocês sabem que condenamos essas ações que levaram a uma escalada tão perigosa da tensão na região", declarou Peskov. "E, em segundo lugar, também observamos uma consolidação significativa da sociedade no Irã no contexto do bombardeio que está sendo realizado atualmente pelo lado israelense."

(Reportagem de Dmitry Antonov)