Roche suspende uso do Elevidys após mortes por insuficiência hepática

A farmacêutica suíça Roche informou neste domingp (15) que suspendeu o uso comercial e clínico do Elevidys, independentemente da idade dos pacientes, após duas mortes causadas por insuficiência hepática aguda.

Segundo a empresa, a inclusão e o tratamento de pacientes não ambulatoriais também estão temporariamente interrompidos até que sejam implementadas medidas adicionais de mitigação de risco. Enquanto isso, esses pacientes também não devem receber o medicamento em ambientes comerciais.

A decisão foi tomada após dois óbitos por insuficiência hepática aguda em pacientes não ambulatoriais, um risco já conhecido do Elevidys e de outras terapias gênicas mediadas por AAV. Isso levou a uma reavaliação do perfil risco-benefício do tratamento, considerado agora desfavorável para pacientes com distrofia muscular de Duchenne que não são ambulatoriais, informou a empresa.

A Roche acrescentou que está colaborando com autoridades de saúde, pesquisadores e médicos para que os cuidados aos pacientes possam ser ajustados conforme necessário.

O Elevidys foi aprovado por agências reguladoras de oito países onde a Roche atua para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne: Brasil, Bahrein, Israel, Japão, Kuwait, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.