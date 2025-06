'Simples e funcional': testamos o Galaxy A06, celular com 5G de R$ 800

Se você está de olho em um celular com 5G, mas não quer (ou não pode) gastar muito, o Galaxy A06 5G, da Samsung, pode ser uma opção interessante. A proposta dele é clara: ser simples e funcional, mas com a conexão de nova geração e o selo de confiança de uma marca conhecida.

Mas será que ele entrega o suficiente no dia a dia? Vale a pena pagar por um celular de entrada com 5G? O Guia de Compras UOL testou o modelo, e o resultado você confere a seguir:

O que gostamos

Visual simples e bonito. O Galaxy A06 5G aposta em um design discreto. O modelo testado foi o preto, que traz uma textura em listras na parte traseira —um detalhe sutil, mas que ajuda a dar um acabamento diferente e até elegante ao aparelho.

Galaxy A06 5G traz uma textura em listras na parte traseira Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Apesar de ser um celular de entrada, ele passa uma boa impressão nas mãos. Na parte da frente, as bordas são espessas, especialmente a inferior, mas dentro do esperado para um aparelho dessa faixa de preço.

Construção resistente. O celular apresenta certificação IP54 contra respingos d'água e poeira. Então, se você for pego por uma chuva leve, por exemplo, o celular deve aguentar, sem danos. Não é uma proteção completa contra imersão, claro, mas é um ponto positivo para a categoria.

Tela grande e fluida. Um dos destaques do celular é a tela de 6,7 polegadas com bom aproveitamento frontal, garantindo uma melhor experiência multimídia mesmo com as bordas mais grossas.

O painel é do tipo PLS LCD, que apresenta brilho alto o suficiente para manter a visibilidade mesmo sob luz forte, com cores agradáveis e ângulos de visão amplos. Não é a melhor tecnologia do mercado para telas atualmente, mas ainda é um bom display.

Mesmo sendo um modelo básico, o Galaxy A06 5G já vem com a One UI 7, a interface mais recente da Samsung baseada no Android Imagem: Diego Sousa/ Colaboração para o Guia de Compras UOL

Outro ponto positivo é a taxa de atualização de 90 Hz, um diferencial na faixa de entrada. Isso traz mais fluidez ao navegar pelo sistema, redes sociais e até em jogos compatíveis.

Aguenta bem as tarefas do dia a dia. Durante os testes, o aparelho rodou, sem grandes problemas, aplicativos como YouTube, TikTok, Instagram, X (ex-Twitter), WhatsApp e Threads. Também foi possível jogar títulos mais leves, como Subway Surfers, com boa fluidez. Você deve notar uma lentidão aqui e ali, mas nada que comprometa sua usabilidade.

Esse desempenho está ligado ao chip MediaTek Dimensity 6300 aliado a 4 GB de memória RAM, um conjunto equivalente ao do seu "irmão" Galaxy A16 5G. Ou seja, o A06 5G entrega uma performance bem razoável para sua categoria, garantindo uma boa experiência para quem busca produtividade leve e entretenimento básico.

Bateria que dura o dia todo. Com 5.000 mAh de capacidade, o celular entrega uma boa autonomia —e isso se deve, em partes, pelo conjunto econômico, já que a tela tem resolução HD, o processador é eficiente, e não há tantos recursos pesados que consomem muita energia.

Muitos anos de uso. A Samsung promete quatro anos de atualizações do Android e de segurança ao Galaxy A06 5G —ou seja, ele deve ser atualizado até o Android 19. Isso é interessante porque até pouco tempo atrás era impensável usar um celular barato por tanto tempo.

Samsung promete quatro anos de atualizações do Android e de segurança ao Galaxy A06 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

5G mais acessível. O Galaxy A06 é um dos celulares com 5G mais baratos do Brasil. Para quem mora em regiões já cobertas pela rede, isso significa downloads mais rápidos, vídeos em alta qualidade e chamadas mais estáveis.

Vale destacar que também existe uma versão do Galaxy A06 com 4G. Ela pode ser interessante para quem vive em locais onde o 5G ainda não chegou ou não faz tanta diferença, já que o modelo tende a ser ainda mais barato.

Interface útil. Mesmo sendo um modelo básico, o Galaxy A06 5G já vem com a One UI 7, a interface mais recente da Samsung baseada no Android. E o melhor: ela inclui algumas funções que costumam aparecer só nos modelos mais caros da marca.

Entre os destaques estão o modo de tela dividida, que permite usar dois aplicativos ao mesmo tempo, e a exibição em pop-up, ideal para manter um app em uma janelinha flutuante enquanto você faz outra coisa.

Pontos de atenção

Galaxy A06 5G traz duas câmeras (50 MP e 2 MP) Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Câmeras não impressionam. O Galaxy A06 5G traz duas câmeras (50 MP e 2 MP) com desempenho mediano. As fotos em boa iluminação são usáveis, mas falta vivacidade nas imagens: as cores são lavadas, com pouca saturação, contraste baixo e nitidez limitada. À noite, as fotos ficam escuras e com bastante ruído, o que compromete a qualidade.

Para quem só precisa registrar momentos ocasionais ou compartilhar imagens nas redes sociais sem muita exigência, dá para usar, mas não espere muito das câmeras desse modelo.

Pouca memória RAM. O Galaxy A06 5G vem equipado com 4 GB de memória RAM, que durante os testes mostrou-se suficiente para rodar os principais aplicativos do dia a dia sem travamentos.

No entanto, é importante lembrar que essa quantidade pode começar a pesar com o passar do tempo, especialmente conforme futuras atualizações do Android forem exigindo mais do hardware. Então, se você pretende usar o aparelho por vários anos, essa limitação pode aparecer lá na frente.

Para quem vale a pena

O Galaxy A06 5G vale a pena para quem procura um celular barato e que esteja atualizado com as tendências. O aparelho já vem pronto para o 5G, conta com tela de 90 Hz, processador competente, bateria que dura e um design sóbrio. Além disso, a Samsung promete um bom ciclo de atualizações, algo raro entre modelos de entrada.

Mesmo com câmeras simples e apenas 4 GB de RAM, o smartphone não perde o brilho. Pelo contrário: o custo-benefício é um dos melhores da categoria — e isso ajuda a explicar por que ele está entre os celulares mais vendidos da Samsung no mundo.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.