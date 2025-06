Restituição do IR: veja o calendário do 2º lote de pagamentos

O pagamento das restituições do Imposto de Renda 2025 foi iniciada no dia 30 de maio. O segundo lote está agendado para o dia 30 de junho e será pago aos próximos contribuintes com direito.

Agenda de pagamento das restituições do IR

30 de maio - 1º lote (já pago)

30 de junho - 2º lote

31 de julho - 3º lote

29 de agosto - 4º lote

30 de setembro - 5º lote

Critérios para pagamento prioritário

O sistema de pagamento respeita critérios de prioridade.

Primeiramente, os idosos com 80 anos ou mais.

Em seguida, pessoas com mais de 60 anos, além de deficientes e pacientes com enfermidades graves.

Logo depois, professores e quem optou pelo uso do Pix em declaração preenchida previamente.

Se houver empate, é levado em conta quem enviou antes a declaração.

Como saber se está incluído

Basta entrar no site da Receita, informar o CPF, nascimento e o ano-base 2025.

Caso a restituição ainda não tenha saído, mas tudo esteja certo com a declaração, a mensagem exibida será "em fila de restituição".