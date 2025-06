Quem está na comitiva de prefeitos que já conseguiu deixar Israel

Uma comitiva de doze gestores municipais brasileiros que estava em Israel quando o país iniciou os ataques contra o Irã conseguiu cruzar a fronteira por via terrestre nesta segunda-feira, 16. Eles já se encontram no território da Jordânia, onde foram recebidos pela embaixada brasileira.

A operação de travessia durou cerca de 1h40, e agora os prefeitos e demais gestores do grupo seguem por terra para a Arábia Saudita, onde o espaço aéreo está aberto. Lá, a comitiva deve embarcar em um avião particular e retornar ao Brasil.

O deputado federal Emerson Lucena (Progressistas), pai do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que integra a comitiva em Israel afirmou em suas redes sociais por volta das 14h desta segunda-feira, 16, que está a caminho do sul da Jordânia, na fronteira com a Arábia Saudita, onde deve se encontrar com o grupo de brasileiros e organizar o retorno ao Brasil por via aérea.

Além de Cícero Lucena, integram a comitiva: Cláudia da Silva Lira (Vice-prefeita de Goiânia - GO); Álvaro Damião Vieira da Paz (Prefeito de Belo Horizonte - MG); Márcio Lobato Rodrigues (Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte); Francisco Vagner Gutemberg de Araújo (Secretário de Planejamento de Natal - RN); Davi de Mattos Carreiro (Chefe executivo do CIVITAS-RJ); Flavio Guimarães Bittencourt do Valle (Vereador do Rio de Janeiro - RJ); Gilson Chagas e Silva Filho (Secretário de Segurança Pública de Niterói - RJ); Welberth Porto de Rezende (Prefeito de Macaé - RJ); Johnny Maycon (Prefeito de Nova Friburgo - RJ); Francisco Nélio Aguiar da Silva (Presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém - PA; Janete Aparecida Silva Oliveira (Vice-prefeita de Divinópolis - MG).

Todos os gestores integravam a comitiva de prefeitos brasileiros viajou a Israel no dia 8 de junho, a convite do governo local, para um evento de inovação em segurança pública e precisou se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã. A ação militar começou na noite de quinta-feira, 12 (horário do Brasil), e continuou nesta sexta-feira, 13.

Resgate dos brasileiros em Israel

A operação de deslocamento do grupo foi organizada por Lucena e seu filho. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), seis prefeitos que integravam a comitiva optaram por ficar em Israel e se juntarem a outro grupo de autoridades brasileiras que também aguarda resgate.

Segundo o senador, os seis prefeitos se juntaram ao grupo do Consórcio Brasil Central, que também está em território israelense e deve ser resgatado em breve pelas autoridades brasileiras. O grupo é formado por 22 gestores estaduais.

Ainda segundo Trad, o Itamaraty está trabalhando com autoridades israelenses para viabilizar a retirada desse grupo nos próximos dias. A comissão do Senado negocia também com a Força Aérea Brasileira (FAB) para organizar uma missão de repatriação.

"O governo avalia alternativas para o retorno dos integrantes restantes, inclusive por meio de voos comerciais, com apoio logístico e financeiro do governo de Israel", afirma o senador.

Trad também destacou que desde o início da viagem, as despesas das autoridades brasileiras foram custeadas por Israel.

Além dos prefeitos, governadores e outras autoridades públicas, o Senado também está planejando o resgate de um grupo de 56 brasileiros que estavam em missão religiosa na Galiléia.

"Já solicitamos sua inclusão nas tratativas de repatriação. Trabalhamos para que todos voltem em segurança para casa", afirmou Trad em seu perfil no X (Twitter) na manhã desta segunda-feira.