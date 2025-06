Prova teórica e prática: o que é preciso para ser piloto de balão?

Do UOL, em São Paulo

Um balão com 33 pessoas a bordo caiu na manhã de ontem em Capela do Alto (SP). Uma mulher morreu e o piloto foi preso em flagrante —segundo a polícia, ele realizou tentativas mal-sucedidas de pouso em áreas inadequadas, o que resultou na queda dos ocupantes.

Quem pode pilotar um balão

Na teoria, qualquer pessoa com mais de 18 anos e certificado do ensino médio pode ser piloto de balão tripulado. Para se habilitar, no entanto, é preciso obter a licença de PBL (Piloto de Balão Livre), concedido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

É necessário fazer curso teórico e prático, assim como o processo de habilitação para carros e motos. O local deve ser habilitado para este fim, e o candidato tem que ser aprovado nos testes.

No curso teórico, o interessado aprende regulamentações gerais de aeronáutica e procedimentos de tráfego aéreo. Conhecimentos técnicos das aeronaves, além de informações sobre performance e planejamento de voo e até mesmo meteorologia também são ensinados.

Já o curso prático envolve horas de voo com um instrutor habilitado de associação credenciada ou em centro de instrução certificado pela Anac. Lá, o candidato aprenderá sobre montagem e desmontagem de equipamentos, técnicas e segurança.

Após os cursos, o candidato é submetido a um exame de proficiência na prática por examinadores da própria Anac. Eles avaliam o desempenho e habilidades após o cumprimento de horas obrigatórias de voo.

Além dos certificados, o candidato tem que ser submetido a exames periciais que avaliam a saúde física e mental. O documento se chama CMA (Certificado Médico Aeronáutico) e também é emitido pela Anac. Os homens ainda devem comprovar a quitação eleitoral e militar.

Processo para solicitar o PBL

Abrir a solicitação no site da Anac;

Solicitar a Concessão de Licença;

Escolher a opção Inclusão de Habilitação;

Pagar a TFAC (Taxa de Fiscalização da Aviação Civil), de R$ 150;

Inserir documentos digitalizados no sistema.

Após a análise de documentos e exames realizados, a licença e a habilitação devem ser inseridas nos registros e aparecerão automaticamente de forma digital.

Em geral, o processo de submissão leva cerca de dez dias corridos. A PBL não tem validade, mas a habilitação tem prazo de 36 meses.

Polícia investiga o caso no interior de SP

O acidente ocorreu às 7h50 de ontem próximo à estrada municipal Vereador Geraldo Portela. Segundo o boletim de ocorrência, os primeiros-socorros foram prestados pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Além da mulher morta, outras dez pessoas ficaram feridas. O caso está sendo investigado como homicídio culposo.

A região sediou o Campeonato Nacional de Balonismo no final de semana. O campeonato é realizado em Boituva (SP), cidade conhecida nacionalmente pelo balonismo, a 25 km de Capela do Alto.

O caso foi registrado na Delegacia de Tatuí, a cerca de 140 km de São Paulo. "O IC (Instituto de Criminalística) e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para apurar as causas do acidente", informou a polícia.