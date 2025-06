Proposta revisada no Senado dos EUA eleva teto da dívida em US$ 5 trilhões em pacote de Trump

Os republicanos do Senado divulgaram disposições revisadas sobre impostos e assistência médica do pacote econômico do presidente Donald Trump, um passo fundamental para atingir seu propósito de aprovar o projeto de lei antes de 4 de julho.

A nova versão do projeto de lei amplia algumas isenções fiscais e eleva o teto da dívida em US$ 5 trilhões, ante os US$ 4 trilhões da medida aprovada pela Câmara.

Em grande parte, o documento se alinha ao projeto da Câmara, já que os líderes republicanos do Senado buscam evitar uma negociação prolongada sobre o conteúdo do texto, o que poderia colocar os EUA em risco de inadimplência caso o Tesouro não consiga mais aplicar medidas extraordinárias ao limite de dívida já em meados de agosto.

Um acordo sobre a dedução de impostos estaduais e locais ficou de fora do projeto de lei. O projeto inclui o atual limite de US$ 10.000 para as deduções nas declarações federais de impostos estaduais e locais, conhecidos como SALT, enquanto os parlamentares continuam negociando a dedução.

A maior mudança proposta pelo comitê é tornar permanentes três isenções fiscais para empresas que, na versão da Câmara, expiram após 2029. Isso inclui a dedução para pesquisa e desenvolvimento, uma disposição que amplia as amortizações de juros de dívidas e as despesas com novos equipamentos, incluindo a maioria das máquinas e fábricas.

As mudanças nas despesas com juros beneficiam os bancos, enquanto setores com forte foco em pesquisa, como o farmacêutico e o de tecnologia da informação, devem se beneficiar da isenção mais prolongada para pesquisa e desenvolvimento.